БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Главные новости недели

Главные новости недели

10.08.2025
14:05
Дина Коблова
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».
Фото: Фармацевтический вестник

1. Комиссия Минздрава РФ по формированию лекарственных перечней провела августовское заседание. В первый день было рассмотрено 15 предложений включения препаратов в Перечень ЖНВЛП: семь заявок были одобрены, восемь отклонены. Во второй части заседания одобрено два препарата, два рекомендовано исключить и еще шесть предложений были отклонены. Подробнее...

2. Дистрибьюторы столкнулись с проблемами на торгах и вынуждены судиться с УФАС из-за лекарств производства компании «Джодас Экспоим», которые более не могут обращаться на рынке. Доказать свою правоту фармкомпаниям удается далеко не во всех регионах. Подробнее...

3. Управление ФАС по Московской области оштрафовало фармкомпанию «Герофарм» на 200 тыс. руб. за рекламу рецептурного препарата «Семавик» на гала-концерте «Новая волна 2024» и ужине журнала «Hello» в Сочи. Компанию признали нарушившей Закон о рекламе. Подробнее...

4. Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней нередко объясняет отказ включить препарат в ограничительные списки тем, что не все его показания отражены в утвержденных клинических рекомендациях. Такая интерпретация нормативно-правовой базы снижает доступность новейших препаратов пациентам. Ассоциация «Инфарма» направила в отраслевое ведомство письмо с просьбой дать разъяснение по данному вопросу. Подробнее...

5. В Минздраве Красноярского края после скандала со срывом поставок льготных лекарств уволены две чиновницы: замминистра по финансово-экономическим вопросам Оксана Афанасьева и начальник отдела госзакупок Татьяна Ерохина. Ранее на фоне этого дела ушла в отставку министр здравоохранения региона. Подробнее...

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряПрезентация Proекции будущегоКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.