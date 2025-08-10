Главные новости недели

1. Комиссия Минздрава РФ по формированию лекарственных перечней провела августовское заседание. В первый день было рассмотрено 15 предложений включения препаратов в Перечень ЖНВЛП: семь заявок были одобрены, восемь отклонены. Во второй части заседания одобрено два препарата, два рекомендовано исключить и еще шесть предложений были отклонены. Подробнее...

2. Дистрибьюторы столкнулись с проблемами на торгах и вынуждены судиться с УФАС из-за лекарств производства компании «Джодас Экспоим», которые более не могут обращаться на рынке. Доказать свою правоту фармкомпаниям удается далеко не во всех регионах. Подробнее...

3. Управление ФАС по Московской области оштрафовало фармкомпанию «Герофарм» на 200 тыс. руб. за рекламу рецептурного препарата «Семавик» на гала-концерте «Новая волна 2024» и ужине журнала «Hello» в Сочи. Компанию признали нарушившей Закон о рекламе. Подробнее...

4. Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней нередко объясняет отказ включить препарат в ограничительные списки тем, что не все его показания отражены в утвержденных клинических рекомендациях. Такая интерпретация нормативно-правовой базы снижает доступность новейших препаратов пациентам. Ассоциация «Инфарма» направила в отраслевое ведомство письмо с просьбой дать разъяснение по данному вопросу. Подробнее...

5. В Минздраве Красноярского края после скандала со срывом поставок льготных лекарств уволены две чиновницы: замминистра по финансово-экономическим вопросам Оксана Афанасьева и начальник отдела госзакупок Татьяна Ерохина. Ранее на фоне этого дела ушла в отставку министр здравоохранения региона. Подробнее...