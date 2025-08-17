Главные новости недели

1. Россия заняла 12-е место среди крупнейших мировых фармацевтических рынков по объему расходов на лекарства, по версии IQVIA. Таким образом страна впервые попала в список развитых фармрынков. По итогам 2024 года глобальный рынок препаратов оценен в 1,75 трлн долл., а к 2029 году вырастет до 2,4 трлн долл. Подробнее...

2. В Положение о лицензировании производства лекарств внесут изменения. Предлагается ввести проверки по инициативе самих производителей. Частота обязательных визитов будет зависеть от категории риска предприятия, а отсутствие нарушений в течение трех лет позволит снизить эту категорию. Подробнее...

3. Новые сервисы для фармбизнеса появятся на «Госуслугах» до ноября. Министерствам и ведомствам поручили ускорить цифровизацию разрешительных процедур по ряду видов деятельности, включая регистрацию лекарств и ветпрепаратов, лицензирование фармацевтической деятельности и другие. Подробнее...

4. Крупнейшие международные фармкомпании увеличили объем выплат российским медорганизациям и ассоциациям на 22,9% по итогам 2024 года. Общие расходы отрасли на продвижение лекарств и исследования остались практически на уровне 2023 года, составив 10 млрд руб. Подробнее...

5. Блокировать оборот БАД без документов о качестве с 1 марта 2026 года предложил Минпромторг. Также планируется интеграция с реестром о начале отдельных видов деятельности. Подробнее...