БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Главные новости недели

Главные новости недели

17.08.2025
14:40
Дина Коблова
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».
Фото: Фармацевтический вестник

1. Россия заняла 12-е место среди крупнейших мировых фармацевтических рынков по объему расходов на лекарства, по версии IQVIA. Таким образом страна впервые попала в список развитых фармрынков. По итогам 2024 года глобальный рынок препаратов оценен в 1,75 трлн долл., а к 2029 году вырастет до 2,4 трлн долл. Подробнее...

2. В Положение о лицензировании производства лекарств внесут изменения. Предлагается ввести проверки по инициативе самих производителей. Частота обязательных визитов будет зависеть от категории риска предприятия, а отсутствие нарушений в течение трех лет позволит снизить эту категорию. Подробнее...

3. Новые сервисы для фармбизнеса появятся на «Госуслугах» до ноября. Министерствам и ведомствам поручили ускорить цифровизацию разрешительных процедур по ряду видов деятельности, включая регистрацию лекарств и ветпрепаратов, лицензирование фармацевтической деятельности и другие. Подробнее...

4. Крупнейшие международные фармкомпании увеличили объем выплат российским медорганизациям и ассоциациям на 22,9% по итогам 2024 года. Общие расходы отрасли на продвижение лекарств и исследования остались практически на уровне 2023 года, составив 10 млрд руб. Подробнее...

5. Блокировать оборот БАД без документов о качестве с 1 марта 2026 года предложил Минпромторг. Также планируется интеграция с реестром о начале отдельных видов деятельности. Подробнее...

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряПрезентация Proекции будущегоКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.