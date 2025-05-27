Госдума приняла в первом чтении проект о наказании водителей за «лекарственное» опьянение

Госдума одобрила в первом чтении законопроект № 379447-8, которым предлагается внести изменения в статьи 12.8 и 27.12-1 КоАП РФ.

Согласно документу, административная ответственность по указанным статьям наступает для водителя не только в случае управления транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но и в случае, когда в организме водителя обнаружились вещества, входящие в состав отдельных лекарств.

Речь идет о препаратах, ухудшающих внимание и реакцию, но не относящихся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам или их аналогам либо новым потенциально опасным психоактивным и одурманивающим веществам. Также должна быть установлена совокупность клинических признаков опьянения, возникших из-за употребления вызывающих опьянение веществ.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что потребуется также разработка проекта постановления правительства, утверждающего перечень соответствующих веществ. В список могут войти:

анестетики;

противоэпилептические препараты;

противопаркинсонические препараты;

снотворные и седативные средства.

В случае утверждения документ вступит в силу через 90 дней со дня его официальной публикации.