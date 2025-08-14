БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
Иск «Генериума» о защите деловой репутации к главе фонда «Помощь семьям СМА» закончился мировой

14.08.2025
09:25
Екатерина Погонцева
По иску о защите деловой репутации «Генериум» и глава фонда «Помощь семьям СМА» заключили мировое соглашение. Ответчик публиковал негативные высказывания о препарате компании, но признал свою неправоту. Вскоре после публикации опровержения он полностью удалил свой аккаунт из соцсетей.
Фото: 123rf.com

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил дело по иску компании «Генериум» к врачу-неврологу, главе фонда «Помощь семьям СМА» Александру Курмышкину о защите деловой репутации в связи с заключением мирового соглашения, следует из судебного акта.

В июне «Генериум» подал в суд иск о защите деловой репутации к Курмышкину, ранее сообщал «ФВ». Третьим лицом по делу выступало ООО «В контакте». Основанием для иска стали публичные негативные высказывания доктора о препарате для терапии спинальной мышечной атрофии (СМА) «Лантесенс» (нусинерсен).

Нусинерсен — препарат для лечения спинальной мышечной атрофии. Американская фармкомпания Biogen зарегистрировала его под торговым наименованием «Спинраза» в 2019 году. В 2020 году он был включен в Перечень ЖНВЛП. «Генериум» зарегистрировала аналог нусинерсена под торговым наименованием «Лантесенс» в апреле 2024 года.

Курмышкин, называя себя «доверенным врачом» пациентов со спинальной мышечной атрофией, на протяжении года неоднократно распространял ложную информацию о деятельности компании «Генериум», о процессе и условиях разработки ею лекарственных препаратов, о качестве и терапевтических свойствах зарегистрированного препарата для терапии СМА, комментировал суть претензий к фармкомпании в начале процесса. Перечисленные действия осуществлялись в том числе посредством публикации информации на личной странице в социальной сети «ВК». По мнению истца, деятельность Курмышкина вводит в заблуждение пациентское и профессиональное сообщества и наносит вред деловой репутации компании «Генериум» и репутации ее сотрудников.

«Генериум» ответственно ведет бизнес, соблюдая требования законодательства и этические нормы. Производство лекарственных препаратов осуществляется на территории Российской Федерации по полному циклу, в соответствии с международными стандартами GxP», — говорилось в официальном заявлении истца.

Ответчик признал свою неправоту. По условиям мирового соглашения «Генериум» отказывается от своих требований, а Курмышкин должен удалить старые посты о фармпроизводителе и его препарате, опубликовать опровержение, закрепить его и не удалять со своей страницы в «ВК». Мировым соглашением предусмотрен штраф в 50 тыс. руб. за каждый день неисполнения обязательств.

В начале августа Курмышкин исполнил первые пункты договора, но после того, как его подписчики стали оставлять негативные комментарии, целиком удалил свой профиль, обратил внимание «ФВ». 

«ФВ» направил запрос «Генериуму».

