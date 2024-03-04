Использование электронных перевозочных документов начнется осенью

Срок использования электронных перевозочных документов для резервирования даты и времени проезда через границу перенесли на 1 сентября 2024 года. Ранее планировалось, что их начнут использовать с 1 марта. Соответствующее Постановление Правительства РФ № 248 от 01.03.2024 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В феврале 2023 года водителей грузового транспорта обязали резервировать дату и время проезда через границу. Позже в мае правительство определило пункты пропуска для проезда грузовиков по электронной очереди — на границе с Казахстаном, Китаем и Литвой. В ноябре также утвердили порядок резервирования перевозчиками даты и времени для проезда через границу. Новый порядок позволяет избежать очередей на пунктах пропуска.

На прошлой неделе президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию поручил Минтрансу разобраться с очередями на пограничных пунктах пропуска. Глава государства убежден, что время досмотра не должно превышать десяти минут. В Федеральной таможенной службе сообщили, что для ускорения досмотра в наиболее загруженных погранпунктах и на приоритетных участках госграницы внедряется система электронной очереди. Минтранс планирует в этом году обустроить два автомобильных пункта пропуска (АПП) на Восточном направлении — АПП Марково и АПП Кани-Курган. В 2025 году начнут обустраивать еще 16 автомобильных пунктов пропуска. Всех их оснастят современным оборудованием, которое позволяет быстро и эффективно проводить государственный контроль.