Из «белого списка» исключили квалификационные требования к фармработникам

Правительство внесло изменения в «белый список», соответствующее Постановление Правительства РФ № 844 от 06.06.2025 было опубликовано на портале правовой информации.

«Белый список», в который вносятся изменения, был утвержден Постановлением Правительства РФ № 2467 от 31.12.2020. Он содержит нормативные акты по всем видам контроля, принятые до 1 января 2020 года и использующиеся для проведения государственного контроля.

Из списка исключаются квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским ‎и фармацевтическим образованием (утверждены приказом Минздрава России № 83н от 10.02.2016).

В пояснительной записке к проекту закона было указано, что к 1 сентября необходимо признать утратившими силу или переиздать перечисленные в документе нормативные правовые акты.

Новые квалификационные требования к фармацевтическим работникам были утверждены в 2023 году. Согласно им, специалисты по экономике и управлению фармацией могут выполнять все функции в аптеке без получения второго сертификата. Минздрав предложил сделать эти требования бессрочными.

Ранее правительство постановило исключить из «белого списка» акты для контроля производства и оборота лекарств для животных. Речь идет о проверке соблюдения производителями отечественных правил GMP, сами правила, а также мониторинг безопасности ветпрепаратов.