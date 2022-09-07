Мантуров заявил о возможном продлении параллельного импорта после 2023 года

Параллельный импорт будет работать до конца 2023 года. При этом не исключается дальнейшее продление действия этого механизма. Об этом заявил во время Восточного экономического форума глава Минпромторга Денис Мантуров, передают его слова «Известия».

«Решение такое подготовлено», — сообщил министр в ответ на вопрос о продлении действия норм параллельного импорта на 2023 год.

Мантуров отметил, что механизм будет продолжать работать так же, как и раньше. Решение о включении той или иной продукции в перечень будет зависеть от решений компаний о возобновлении деятельности на территории России либо прекращении поставок своих товаров в страну.

На прошлой неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников анонсировал продление программы параллельного импорта. Однако на какой именно период это будет сделано, министр не уточнил. Ввоз продукции без разрешения правообладателя был легализован в России до конца 2022 года.

В мае Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта. В него не попали лекарственные препараты, но список пополнила другая фармпродукция: товары для женской гигиены брендов O.В. и Carefree, а также санитарные сумки и наборы для оказания первой помощи. Позднее в него были включены также реагенты и расходные материалы к оборудованию для лечения рака (бренд Miltenyi Biotec).

В августе замглавы Минпромторга Василий Шпак сообщил, что ведомство ожидает предложения от Минздрава, ФМБА и Роспотребнадзора о внесении дополнительных номенклатур медоборудования в перечень для параллельного импорта.