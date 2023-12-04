Матвиенко призвала преодолеть лобби производителей этанола

Нужно как можно скорее преодолеть лобби производителей неучтенного медицинского спирта и внести в Госдуму законопроект об акцизах на этанол с предоставлением субсидий добросовестным производителям. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спикер отметила, что сенаторы не первый год работают по этой теме, но решения до сих пор нет.

«Казалось бы, очевидный вопрос. Ведь мы не придумываем сами проблемы, мы берем их с земли, из жизни. Значит, лобби сильнее власти в стране? Я по-другому ничем это не могу объяснить. Уберите это лобби и давайте доведем эту тему до конца», — отметила Матвиенко (цитата по ТАСС).

Спикер сообщила, что недавно ФСБ провела обыски у производителей и оптовых продавцов неучтенного медицинского спирта. «Достучались. Вот они факты изложены — мошеннические схемы, 40% медицинского спирта в России может идти на производство алкогольных напитков и так далее. Какие еще аргументы нужны, чтобы решить эту тему?» — добавила Матвиенко.

По ее словам, без принятия такого решения не удастся до конца решить проблему с нелегальным алкоголем, с многочисленными отравлениями по стране. Она убеждена, что необходимо наладить четкую систему учета, сделать эту нелегальную деятельность невозможной за счет повышенной прозрачности, контроля и экономической нецелесообразности. Она попросила зампреда правительства Дмитрия Григоренко ускорить эту работу.

В июле этого года Матвиенко предложила ввести акциз на весь этиловый спирт, который производится в том числе для нужд медицинской и парфюмерно-косметической отраслей. В начале октября в Минфине сообщили, что ведомство согласно обложить акцизом весь этанол, который производится в стране. У министерства нет разногласий по этому вопросу с Минздравом. Но при этом, по мнению Минфина, такая мера не должна привести к росту цен на лекарственные средства со спиртовой основой. Вопрос сейчас состоит в том, как и кому компенсировать убытки от введения акциза. Решение подготовят в нынешнем году.

АФПЕАЭС выступила против введения акциза на этиловый спирт. По мнению компаний, это не поможет в борьбе с нелегальным алкоголем, но вызовет рост цен на ряд фармсубстанций и лекарственных средств.

На прошлой неделе стало известно, что Минфин разработал законопроект о введении акциза на спирт. В случае его принятия изменения вступят в силу не раньше апреля 2024 года.