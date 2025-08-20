Минтруд продлит ограничение на работу иностранцев в аптеках

Минтруд проработал допустимую долю иностранных работников в разных видах деятельности на 2026 год. Для аптек по всей России устанавливается полный запрет (допустимая доля равна 0%). Проект постановления об этом проходит публичное обсуждение до 22 августа.

Ранее в СМИ появилась информация, что отдельные квоты для найма иностранных специалистов допускаются в качестве исключения в Краснодарском крае, Челябинской области и Еврейской автономной области. Однако в документе речь идет о квотах на оптовую и розничную торговлю, за исключением аптек.

Впервые запрет на найм иностранцев в аптеках был принят в конце 2013 года и с тех пор неоднократно продлевался.

В Госдуме предлагали ввести полный запрет на привлечение иностранных работников к наиболее чувствительным социальным сферам, в том числе — к розничной торговле лекарственными средствами. Однако ни одна из подобных инициатив не была принята.

В 2023 году Ассоциация независимых аптек просила правительство разрешить аптекам брать на работу иностранных граждан для решения проблемы нехватки фармспециалистов. Но просьба не была удовлетворена.