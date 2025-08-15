Минздрав США возобновил работу расформированной в 1998 году группы по безопасности вакцин

Министерство здравоохранения и социальных служб США возобновило деятельность Целевой группы по безопасности детских вакцин, которая была расформирована в 1998 году. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Ее учредили в 1986 году на основании Закона о детских вакцинах. По результатам работы отчитывался министр здравоохранения перед Конгрессом каждые два года. Американский законодательный орган получил последний доклад 27 лет назад, после чего эта структура была неактивна.

Решение принял Роберт Кеннеди-младший, возглавивший Минздрав в феврале. Председателем долгое время бездействовавшей коллегии назначен Джей Бхаттачария — нынешний глава Национальных институтов здравоохранения США, которые финансируют клинические испытания в стране. Известно, что в ее состав войдут представители Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

В качестве основных задач выделены минимизация побочных эффектов от новых вакцин для детей, улучшение системы мониторинга нежелательных реакций на прививки и организация исследований безопасности иммунопрепаратов.

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию в медицинском сообществе, пишут издание The Hill и телеканал CNBC. Критики опасаются, что подобные шаги могут подорвать доверие к иммунопрофилактике у населения.

Кеннеди имеет репутацию противника прививок. Долгие годы до поступления на госслужбу он ставил под сомнение их безопасность и протоколы исследований. В июне племянник 35-го президента США отправил в отставку весь состав Консультативного комитета по практике иммунизации при CDC, ответственного за создание рекомендаций по применению вакцин. На смену пришли люди из круга министра, некоторые из которых тоже скептично высказывались о противоковидных препаратах.

В числе его прочих мер — сокращение бюджета программы иммунизации детей из группы риска на 2 млрд долл., умаление важности прививок от кори на фоне рекордной вспышки инфекции и полный отказ от инвестиций в разработку мРНК-вакцин.