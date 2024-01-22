Минздрав направил в правительство проект поправок в правила формирования лекарственных перечней

Министерство здравоохранения внесло в правительство проект постановления о внесении изменений в Правила формирования перечней лекарственных препаратов и минимального ассортимента препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Об этом министерство сообщило в своем официальном telergam-канале. Речь идет о перечнях ЖНВЛП, 14 ВЗН и минимального ассортимента лекарств в аптеках. Поправки вносятся в Постановление Правительства РФ № 871.

Последняя версия документа пока не опубликована. Хотя в конце прошлого года производители обращались в правительство с просьбой представить ее для общественного обсуждения. Также они просили провести заседание, где будет описан порядок пересмотра уже поданных предложений о включении препаратов в лекарственные перечни.

Такое письмо ассоциация «Фармацевтические инновации» («Инфарма») направила в правительство. В пресс-службе правительства в свою очередь сообщили, что «письмо поступило в Аппарат правительства и направлено в Минздрав России для ответа по существу».

До этого стало известно, что Минздрав учел предложения производителей, которые опасались, что одна из редакций проекта документа будет препятствовать попаданию в перечни инновационных лекарств. Но пока непонятно, осталось ли это изменение в финальной версии.

Единственное заседание Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней в 2023 году провела 10 февраля. Последующие заседания несколько раз отменялись и переносились по техническим причинам. Собеседники «ФВ» на рынке предполагали, что заседания могли переносить, чтобы провести их уже после утверждения поправок в правила формирования перечней.

Еще в июне заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев, отвечая на опасения производителей, также сообщал, что все уже поданные заявки на включение препаратов будут рассмотрены «на ближайшем заседании», но сроки не уточнил. Минздрав пока также не прокомментировал, как правительство поступит с одобренными в 2021—2022 годах препаратами, которые так и не включены в списки ЖНВЛП и ВЗН.