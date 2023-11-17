«Нанолек» завершила III фазу клинисследований первой российской вакцины от ВПЧ

«Нанолек» завершила III фазу клинических исследований первой российской вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ), вызывающего рак шейки матки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Исследование проводили на здоровых и ранее непривитых взрослых в возрасте от 18 до 45 лет на базе пяти клинических центров. В рамках этой фазы испытаний препарат «Нанолек» также сравнивали с вакциной «Гардасил» компании MSD (в США и Канаде — Merck&Co). Вакцина показала высокую с ней сопоставимость по эффективности, безопасности и формированию иммунитета к четырем типам ВПЧ (6, 11, 16, 18). У большинства участников исследования уже после однократного введения выработались к ним антитела.

«Нанолек» объявила о начале проекта по разработке и выводу на рынок вакцины против ВПЧ в 2020 году. В 2021 году российская вакцина против ВПЧ успешно прошла первую фазу клинических исследований. В 2024 году запланировано проведение клинических исследований третьей фазы на подростках 9—17 лет. Препарат будет зарегистрирован под торговым наименованием «Цегардекс», планируется, что на рынок вакцина выйдет в 2025 году.

В конце октября 2023 года «Нанолек» объявила о планах производить вакцину по полному циклу, включая субстанцию, на своем заводе в Кировской области. Всего компания инвестирует 5 млрд руб. в создание новых мощностей для выпуска вакцины от ВПЧ и ряда других вакцин.

В России зарегистрированы и применяются только зарубежные вакцины против ВПЧ. По данным ГРЛС, это «Гардасил» компании MSD и «Церварикс» от GSK. Включение вакцинации от ВПЧ в национальный календарь профилактических прививок запланировано на 2026 год.