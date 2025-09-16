PROекции будущегоБизнесАптекарь
Novartis вложила 5,7...

Novartis вложила 5,7 млрд долларов в создание лекарств от иммунных болезней с помощью ИИ

16.09.2025
13:26
Владимир Заболотских
Novartis и Monte Rosa Therapeutics с помощью ИИ разработают препарат против иммуноопосредованных болезней. Компании заключили соглашение на 5,7 млрд долл. Это уже четвертая крупная сделка швейцарского фармгиганта за сентябрь.
Фото: novartis.com

Novartis подписала соглашение с бостонским биотехнологическим стартапом Monte Rosa Therapeutics на 5,7 млрд долл. по препаратам от иммуноопосредованных заболеваний. Компании сообщили об этом в пресс-релизе.

Monte Rosa получит аванс в размере 120 млн долл. Остальная сумма будет выплачена, если все исследования увенчаются успехом.

Взамен Novartis достанутся права на лекарство, которое Monte Rosa создаст с помощью своей модели искусственного интеллекта QuEEN. Однако стороны не раскрывают конкретное название патологии. По условиям у швейцарского фармацевтического гиганта есть возможность приобрести еще две разработки в будущем.

Это уже их второе соглашение. В конце 2024 года Novartis перечислила стартапу 150 млн долл. за MRT-2359, нацеленный на белок VAV1. Медикамент был результатом применения той же нейросети. Он уже прошел I фазу клинических испытаний при кастрационно-резистентном раке предстательной железы.

Novartis — не единственная швейцарская фармкомпания, увидевшая потенциал в QuEEN. В 2023 году Roche стала партнером Monte Rosa, чтобы применить эту технологию машинного обучения для борьбы с раковыми и неврологическими болезнями.

Это шестая крупная сделка Novartis за этот год, четыре из них производитель оформил в сентябре. Их общая сумма превысила отметку в 19 млрд долл. В феврале была куплена компания Anthos Therapeutics (3,1 млрд долл.), в апреле — Regulus Therapeutics (1,7 млрд долл.), а на прошлой неделе — Tourmaline Bio (1,4 млрд долл.). Также подписаны соглашения с Argo Biopharmaceutical (5,2 млрд долл.) по правам на сердечные препараты и Arrowhead Pharmaceuticals (2 млрд долл.), предложившей инновационные РНК-лекарства от нейромышечных болезней.

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

