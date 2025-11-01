Novo Nordisk пытается сорвать значимую для Pfizer сделку

Novo Nordisk сообщила в пресс-релизе о готовности купить разработчика препаратов от ожирения Metsera за 9 млрд долл. — на 1,7 млрд долл. больше, чем предложила Pfizer в сентябре.

Датский производитель обещает 6,5 млрд долл. (56,50 долл. за акцию) авансом и еще до 2,5 млрд долл., если лекарства Metsera пройдут клинические испытания и выйдут в продажи. На этом фоне Pfizer уступает: соглашение с американским концерном предусматривает первоначальный платеж в размере 4,9 млрд долл. (47,50 долл. за акцию) и возможное увеличение суммы на 2,4 млрд долл. в случае успешной коммерциализации разработок.

Совет директоров Metsera официально уведомил Pfizer о том, что считает сделку с Novo Nordisk более выгодной. У американского фармгиганта есть четыре рабочих дня, чтобы пересмотреть условия.

Pfizer резко отреагировала на действия конкурента, назвав их «безрассудными». Корпорация обвинила Novo Nordisk в нарушении антимонопольного законодательства: «Это попытка крупнейшего игрока рынка подавить конкуренцию посредством незаконного поглощения молодой американской фирмы».

Эксперты напомнили, что Pfizer может достать скрытый козырь — соглашение, подписанное с администрацией Трампа в октябре. Корпорация обязалась снизить цены на лекарства и инвестировать в американскую экономику 70 млрд долл. в обмен на трехлетнее освобождение от пошлин. Бонусом она получила право на ускоренную регистрацию препаратов.​

Metsera учреждена в 2022 году венчурными фондами Population Health Partners, один из сооснователей которого Ян Рид ранее занимал пост генерального директора Pfizer, уйдя на пенсию в 2019 году, и ARCH Venture Partners. Среди инвесторов — Alphabet, SoftBank и Mubadala Capital. После публичного размещения акций в феврале этого года стоимость стартапа выросла до 5,5 млрд долл.

Ему удалось создать три средства для похудения. Наиболее перспективный — инъекционный агонист глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) MET-097i, который вводится раз в месяц (доступные в продаже аналоги на основе тирзепатида и семаглутида — раз в неделю). Во II фазе клинических испытаний (КИ), препарат помог участникам уменьшить массу тела на 14,1% за 28 недель по сравнению с плацебо (для сравнения: показатели тирзепатида — 20% за 72 недели, семаглутида — 15% за 68 недель).

Вторая представляющая интерес разработка — MET-233i. Это аналог амилина — гормона, который вырабатывается поджелудочной железой, замедляет опорожнение желудка и всасывание глюкозы, вызывает чувство насыщения. Он тоже вводится раз в месяц и изучается как отдельно, так и в комбинации с MET-097i.

В портфеле есть также три пероральных агониста ГПП-1 — MET-224o, MET-097o (не завершили доклинические исследования) и MET-002o (проходит I фазу КИ).

В августе Novo Nordisk возглавил Мазиар Дустдар. На прошлой неделе он уволил почти всех членов Совета директоров из-за медленных темпов развития на рынке препаратов для похудения, где датская корпорация проигрывает Eli Lilly. По его распоряжению сократили 9000 сотрудников (11% персонала) в целях экономии 1,25 млрд долл. к концу 2026 года.

Кроме того, в октябре он купил за 5,2 млрд долл. компанию Akero, которая специализируется на медикаментозном лечении жировой болезни печени. Еще 2,1 млрд долл. потрачены на препарат от редких заболеваний крови у Omeros.