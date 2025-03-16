Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

— Постановление № 257 от 03.03.2025 «Об утверждении Правил применения положений части 2 статьи 57 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» на основании информации, полученной из системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения, и сроков применения положений Правил применения положений части 2 статьи 57 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» на основании информации, полученной из системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения».

Правительство утвердило правила работы системы, исключающей продажу фальсифицированных, запрещенных или просроченных препаратов. С 1 июня 2025 года система МДЛП будет интегрирована с кассовыми аппаратами аптек, что позволит в реальном времени блокировать продажу нелегальных препаратов.

— Постановление № 289 от 07.03.2025 «О создании на территории Городского округа Серпухов Московской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа».

В Московской области создадут особую экономическую зону «Большой Серпухов». Там планируется реализовать семь инвестиционных проектов, в том числе по производству лекарственных средств. Общий объем вложений превысит 8 млрд руб.

— Распоряжение № 525-р от 07.03.2025 «Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.03.2025 № 525-р».

В Московской области создадут особую экономическую зону «Большой Серпухов». Там планируется реализовать семь инвестиционных проектов, в том числе по производству лекарственных средств. Общий объем вложений превысит 8 млрд руб.

Минпромторг

— Постановление № 675 от 27.05.2024 «Об утверждении Правил маркировки лекарственных препаратов для ветеринарного применения средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении лекарственных препаратов для ветеринарного применения».

Минпромторг предложил дополнить перечень ветпрепаратов, подлежащих обязательной маркировке, новыми кодами ТН ВЭД и ОКПД. Речь идет об инсектицидах и культурах микроорганизмов. Участников оборота лекарств обяжут предоставлять сведения об их обороте в систему мониторинга. В случае утверждения постановление вступит в силу с 1 сентября.

Минобрнауки

— Проект приказа «Об утверждении Порядка применения к обучающимся по образовательным программам высшего образования и соответствующим дополнительным профессиональным программам мер дисциплинарного взыскания и снятия их с указанных обучающихся».

Минобрнауки предложило утвердить порядок применения дисциплинарных взысканий к студентам. Проектом приказа предусмотрены меры наказания за нарушения устава вуза, правил проживания в общежитиях и других локальных нормативных актов. За совершение дисциплинарных проступков студентам могут сделать замечание, выговор или даже отчислить.

— Проект приказа «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам».

Минобрнауки вынесло на общественное обсуждение проект приказа, утверждающий новый порядок организации образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам. Документ заменит действующий приказ от 2013 года. В случае утверждения приказ вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до 2031 года.