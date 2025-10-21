Обзор регуляторных одобрений в США, ЕС и КНР
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)
Новые препараты
1. Epioxa (раствор рибофлавина + УФ-свет)
- Компания-разработчик: Glaukos.
- Показание: кератоконус у взрослых — прогрессирующее дегенеративное заболевание роговицы, при котором она истончается и приобретает коническую форму (вместо нормальной куполообразной), что искажает зрение, вызывает близорукость, астигматизм и в тяжелых случаях приводит к слепоте. Затрагивает примерно 1 из 500–2000 человек в США, чаще всего проявляется в подростковом возрасте и прогрессирует в течение 10–20 лет.
- Механизм действия: трансэпителиальная кросслинкинг-терапия роговицы — неинвазивная процедура укрепления коллагенового каркаса роговицы для остановки прогрессирования заболевания. Пациенту закапывают специальные глазные капли с рибофлавином (витамин B2), которые проникают через эпителий (защитный наружный слой роговицы) в строму (средний коллагеновый слой), затем роговицу освещают ультрафиолетом в присутствии дополнительного кислорода.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе двух исследований с участием более 400 человек препарат уменьшил кривизну роговицы в среднем на 1 диоптрию спустя год после его получения — иными словами, заболевание перестало прогрессировать, а роговица стала менее выпуклой. Ни один пациент не прекратил лечение из-за побочных эффектов, в большинстве случаев они были легкими и преходящими (дискомфорт, светобоязнь, помутнение зрения в первые дни).
- Особенности: в отличие от старого метода лечения (Photrexa, одобрена FDA в 2016 году), теперь защитный слой роговицы не нужно соскабливать перед нанесением рибофлавина, что делает процедуру безболезненной, ускоряет заживление (1–3 дня вместо 1–2 недель) и снижает риск осложнений, ее выполняют только один раз; препарат закапывается в течение 10 мин, затем глаз освещают ультрафиолетом 20–30 минут.
Расширение показаний
2. Gazyva/Gazyvaro (обинутузумаб/obinutuzumab)
- Компания-разработчик: Roche.
- Новое показание: волчаночный нефрит класса III или IV у взрослых — тяжелое воспаление почек при системной красной волчанке (аутоиммунном заболевании, при котором иммунная система атакует собственные ткани); развивается в 40—60% случаев у больных волчанкой.
- Механизм действия: моноклональное антитело, которое уничтожает B-лимфоциты, находя их по маркеру CD20 на поверхности. Эти иммунные клетки ошибочно производят аутоантитела, атакующие почки.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе REGENCY и II фазе NOBILITY препарат нормализовал функции почек у 38—46% участников (16—33% в группе, получавшей плацебо и стандартное лечение — микофенолата мофетила + кортикостероиды), а также снизил риск развития почечной недостаточности на 60% и ухудшения симптомов волчанки на 57%.
- Особенности: первый препарат от волчаночного нефрита, нацеленный на CD20; впервые вышел на американский рынок в 2013 году и имеет уже четыре показания, в их числе — хронический лимфоцитарный лейкоз и фолликулярные лимфомы; одновременно получил одобрение от EMA (см. ниже).
2. «Ребелсас» (семаглутид)
- Компания-разработчик: Novo Nordisk.
- Новое показание: снижение риска инфаркта миокарда, инсульта и смерти от патологий сердца у взрослых с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) или хронической болезнью почек (ХБП) на фоне сахарного диабета 2-го типа.
- Механизм действия: агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), который имитирует естественный гормон, замедляя опорожнение желудка и снижая аппетит. Также оказывает кардиопротективное действие: уменьшает воспаление в сосудах, нормализует защитную функцию эндотелия (внутренней стенки сосудов) и препятствует формированию бляшек.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе SOUL с участием 9650 человек препарат снизил риск смерти от ССЗ, инсульта и инфаркта на 14% по сравнению с плацебо.
- Особенности: первый пероральный агонист ГПП-1 с этим показанием; впервые одобрен американским регулятором в 2019 году для лечения диабета 2-го типа.
3. «Тезспире» (тезепелумаб)
- Компании-разработчики: AstraZeneca и Amgen.
- Новое показание: поддерживающая терапия при хроническом риносинусите, осложненном носовыми полипами — доброкачественными образованиями, которые мешают дышать и снижают обоняние, у пациентов. Затрагивают около 4% населения мира.
- Механизм действия: блокирует тимический стромальный лимфопоэтин (TSLP) — белок, запускающий каскад воспалительных реакций в дыхательных путях.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе WAYPOINT с участием более 600 человек препарат значительно уменьшил размер полипов (1,1 балла против 0,1 балла в группе плацебо по 8-балльной шкале) и заложенность носа (1,0 балл против 0,2 по 4-балльной шкале); через 48 недель лечения в 98% случаев отпала необходимость проводить хирургическую операцию по удалению новообразований.
- Особенности: первый ингибитор TSLP с этим показанием; впервые одобрен для лечения тяжелой бронхиальной астмы в 2021 году; вводится подкожно раз в четыре недели.
4. «Ранвэк» (упадацитиниб)
- Компания-разработчик: AbbVie.
- Новое показание: среднетяжелая и тяжелая форма активного язвенного колита и болезни Крона у взрослых после применения хотя бы одной системной терапии.
- Механизм действия: селективный ингибитор Янус-киназы-1 (JAK1) — фермента, который передает сигналы от провоспалительных цитокинов внутрь клеток; при этом иммунная система остается активной.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе U-ACHIEVE, U-ACCOMPLISH и U-EXCEL препарат позволил 26—33% участников избавиться от симптомов язвенного колита (4—5% — в группе плацебо) и 38—49% — от симптомов болезни Крона (21—22% — в группе плацебо); в 35—45% случаев отмечено заживление поврежденной слизистой оболочки кишечника.
- Особенности: впервые одобрен в 2019 году для лечения ревматоидного артрита; имел девять зарегистрированных показаний в США: ревматоидный артрит, псориатический артрит, анкилозирующий спондилит, нерентгенографический аксиальный спондилоартрит, атопический дерматит, язвенный колит, болезнь Крона, ювенильный идиопатический артрит, гигантоклеточный артериит.
Европейское агентство лекарственных средств (EMA)
С 13 по 16 октября состоялось заседание Комитета по лекарственным средствам для человека (CHMP) при европейском регуляторе, которое рекомендовало Европейской комиссии одобрить два новых препарата и расширить показания для восьми уже вышедших на рынок:
Новые препараты
1. Brinsupri (бренсокатиб/brensocatib)
- Компания-разработчик: Insmed.
- Показание: бронхоэктатическая болезнь у взрослых — хроническая патология легких, при которой дыхательные пути расширяются, а их стенки утолщаются из-за частых инфекций и постоянного воспаления.
- Механизм действия: блокирует дипептидилпептидазу-1 (DPP1) — фермент, который активирует иммунные протеазы, разрушающие легочную ткань при воспалении.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе ASPEN с участием более 1700 человек препарат снизил частоту обострений заболевания на 19—21% по сравнению с плацебо в течение года.
- Особенности: первый медикаментозный метод лечения бронхоэктаз в Европе; одобрен FDA в августе; принимается перорально раз в день.
2. Wayrilz (рилзабрутиниб/rilzabrutinib)
- Компания-разработчик: Sanofi.
- Показание: иммунная тромбоцитопения у взрослых, которым не помогают другие методы лечения. Это редкое (~0,01% населения мира) аутоиммунное заболевание крови, при котором организм ошибочно уничтожает собственные тромбоциты, что приводит к повышенному риску кровотечений.
- Механизм действия: блокирует тирозинкиназу Брутона (BTK), чтобы подавить выработку аутоантител, разрушающих тромбоциты.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе LUNA 3 с участием 202 человек за полгода препарат нормализовал уровень тромбоцитов в 23% случаев (в группе плацебо — ни у кого), а результат сохранялся продолжительное время.
- Особенности: первый ингибитор BTK для этого показания; одобрен FDA в августе 2025 года; принимается перорально дважды в день.
Расширение показаний
3. Pyrukynd (митапиват/mitapivat)
- Компания-разработчик: Agios и Novartis
- Новое показание: анемия при альфа- и бета-талассемии у взрослых — наследственном заболевании крови, при котором нарушается синтез гемоглобина. В мире ею страдают около 280 тыс.—300 тыс. человек.
- Механизм действия: активирует пируваткиназу — фермент, отвечающий за синтез АТФ (основного источника энергии клеток) в эритроцитах.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе ENERGIZE-T и ENERGIZE с участием 452 человек препарат увеличил уровень гемоглобина более чем на 1 г/дл (норма — 13—16 г/дл у мужчин, 12—14 г/дл — у женщин) в 42% случаев (в группе плацебо такой же результат менее чем у 2%); среди тех, кому требовались постоянные переливания крови, почти треть (30%) стали делать их вдвое реже, а каждый десятый (9,9%) смог полностью отказаться от этих процедур.
- Особенности: первый препарат, воздействующий на энергообмен эритроцитов при талассемии; впервые одобрен FDA и EMA в 2022 году для лечения дефицита пируваткиназы — редкой наследственной болезни, вызывающей гемолитическую анемию.
4. Gazyva/Gazyvaro (обинутузумаб/obinutuzumab)
- См. выше.
5. Scemblix (асциминиб/asciminib)
- Компания-разработчик: Novartis.
- Новое показание: хронический миелоидный лейкоз (ХМЛ) у взрослых.
- Механизм действия: известен как STAMP — блокирует аномальный белок BCR::ABL1 (эта тирозинкиназа заставляет клетки крови бесконтрольно размножаться при ХМЛ из-за дефекта в генах), находя на нем специальный участок (миристоилсвязывающий карман), которого нет у здоровых клеток. Другие препараты блокируют общий для всех клеток механизм, связанный с АТФ, что имеет негативные последствия для здоровых тканей, отсюда побочные эффекты.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе ASCEMBL с участием 233 человек препарат снизил количество раковых клеток в 1000 раз у 25% пациентов; босутиниб от Pfizer, применяемый при ХМЛ c 2012 года, показал такой же эффект у 13%.
- Особенности: первый препарат с таким механизмом действия для лечения ХМЛ; c 2022 года назначался только в качестве терапии третьей линии.
6. Libtayo (цемиплимаб/cemiplimab)
- Компания-разработчик: Regeneron и Sanofi.
- Новое показание: адъювантная терапия плоскоклеточного рака кожи (ПКРК) у взрослых с высоким риском рецидива после операции и лучевой терапии — один из наиболее распространенных видов рака кожи.
- Механизм действия: блокирует рецептор программируемой клеточной смерти-1 (PD-1) на Т-лимфоцитах, с которым раковые клетки связываются через лиганд (PD-L1), чтобы избегать иммунного ответа.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе C-POST с участием 415 человек препарат снизил риск рецидива или смерти на 68% по сравнению с плацебо.
- Особенности: первая иммунотерапия с этим показанием; одобрена FDA в октябре 2025 года; до этого применялась в Европе для лечения уже распространившегося или неоперабельного ПКРК (2018), базальноклеточного рака (2021) и немелкоклеточного рака легкого (2021); вводится внутривенно каждые три недели в течение года после операции и облучения.
7. Breyanzi (лизокабтаген маралеусел/lisocabtagene maraleucel)
- Компания-разработчик: Bristol-Myers Squibb.
- Новое показание: фолликулярная лимфома у взрослых после двух или более линий системной терапии — вялотекущий тип неходжкинской лимфомы, который считается неизлечимым и часто возвращается после лечения.
- Механизм действия: CAR-T клеточная терапия — метод лечения, при котором Т-клетки извлекаются из крови пациента, перепрограммируются в лаборатории для поиска маркера на поверхности злокачественных B-клеток при лимфоме, после чего вводятся обратно.
- Результаты клинических испытаний: во II фазе TRANSCEND FL у 94% из 139 участников опухоль исчезла.
- Особенности: это третье показание для европейского рынка; впервые препарат одобрен в 2022 году для лечения крупноклеточной B-клеточной лимфомы после двух или более линий терапии.
8. Cejemly (сугемалимаб/sugemalimab)
- Компания-разработчик: CStone Pharmaceuticals (Китай).
- Новое показание: монотерапия неоперабельной III стадии немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) после химиолучевой терапии у взрослых — это промежуточный этап, когда рак распространяется на лимфоузлы, но еще не дает метастазов.
- Механизм действия: блокирует лиганд рецептора программируемой клеточной смерти-1 (PD-L1) на поверхности раковых клеток, не позволяя им связываться с PD-1 на Т-лимфоцитах, чтобы избежать иммунного ответа.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе GEMSTONE-302 препарат в комбинации с химиотерапией увеличил медианную общую продолжительность жизни на 49% по сравнению с группой, получавшей плацебо и химиотерапию — 25,2 месяца против 16,9.
- Особенности: год назад его начали применять в комбинации с химиотерапией как первую линию лечения метастатического неплоскоклеточного НМРЛ без мутаций в генах EGFR, ALK, ROS1 или RET; это первый ингибитор PD-L1 китайского происхождения, одобренный за пределами КНР.
9. Paxlovid (нирматрелвир + ритонавир)
- Компания-разработчик: Pfizer.
- Новое показание: COVID-19 у детей от 6 лет, весящих не менее 20 кг.
- Механизм действия: нирматрелвир — блокирует главную протеазу вируса SARS-CoV-2 — фермент, необходимый ему для размножения, — ритонавир замедляет работу печеночных ферментов, которые разрушают нирматрелвир, позволяя ему дольше оставаться в организме.
- Результаты клинических испытаний: препарат показал сопоставимую эффективность и безопасность на детях и взрослых (в II/III фазе EPIC-HR снизил риск госпитализации и смерти на 89% при приеме в течение трех дней после появления первых симптомов).
- Особенности: впервые полностью одобрен Еврокомиссией в 2023 году для лечения взрослых из группы риска с легкой и средней формой COVID-19.
10. «Тремфея» (гуселькумаб)
- Компания-разработчик: Johnson & Johnson.
- Новое показание: среднетяжелая и тяжелая форма бляшечного псориаза (хроническое кожное заболевание, вызывающее красные, шелушащиеся, утолщенные пятна на коже, часто покрытые серебристыми чешуйками) у детей старше 6 лет.
- Механизм действия: блокирует интерлейкин-23 (ИЛ-23) — главный провоспалительный цитокин, участвующий в развитии аутоиммунных воспалительных заболеваний.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе PROTOSTAR у 56% детей кожа стала чище более чем на 90% (в группе плацебо — у 16%), у 34% — полностью очистилась (в группе плацебо никому не удалось добиться такого же эффекта).
- Особенности: с 2017 года препарат был одобрен только для взрослых, это шестое показание препарата, среди других — псориатический артрит (2020), неинфекционный увеит (2023), язвенный колит (2024), болезнь Крона (в том же году).
Отказ
Rezurock (белумосудил/belumosudil)
- Показание: хроническая реакция «трансплантат-против-хозяина» после трансплантации стволовых клеток.
- Основание: предоставленные данные клинических испытаний препарата не сравнивали с другими методами лечения. Sanofi намерена запросить пересмотр решения.
Национальное управление по медицинской продукции Китая (NMPA)
Новый препарат
1. Trastuzumab botidotin/трастузумаб ботидотин
- Компания-разработчик: Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical.
- Показание: HER2-положительный метастатический рак молочной железы у взрослых, ранее получавших трастузумаб и химиотерапию — HER2 экспрессируется при этой опухоли в 15—20% случаев, связан с более агрессивным течением заболевания.
- Механизм действия: конъюгат антитело-лекарственное средство (ADC) — антитело в нем распознает раковые клетки по маркеру HER2 на поверхности, затем высвобождается дуостатин-5 (мощный токсин, который разрушает микротрубочки, транспортирующие вещества внутри клеток, тем самым не давая им размножаться).
- Результаты клинических испытаний: в III фазе KL166-III-06 препарат увеличил медиану выживаемости без прогрессирования до 11,1 месяца, этот же показатель в группе, получавшей «Кадсилу» от Roche (трастузумаб эмтанзин — «золотой стандарт» лечения HER2-положительного рака молочной железы с 2013 года) — 4,4 месяцев (риск прогрессирования ниже на 61%).
- Особенности: первый ADC китайского происхождения, умеющий эффективно атаковать опухоль молочной железы по маркеру HER2. Основной побочный эффект — обратимые глазные нарушения (сухость глаз, нечеткость зрения, помутнение роговицы — у 30—40% испытуемых); трастузумаб используется в медицинской практике с 1998 года.
Расширение показаний
2. «Шингрикс»
- Компания-разработчик: GSK.
- Новое показание: профилактика опоясывающего лишая у взрослых; в Китае опоясывающий лишай затрагивает более 3 млн человек ежегодно, риск заразиться в течение жизни — 30%.
- Механизм действия: рекомбинантная вакцина против опоясывающего лишая.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе ZOE-50 (≥50 лет, 15 411 участников) и ZOE-70 (≥70 лет, 13 900 участников) общая эффективность в предотвращении опоясывающего лишая составила 97%.
- Особенности: единственная неживая вакцина против опоясывающего лишая, одобренная в более чем 40 странах; в 2019 году китайский регулятор разрешил ее применять только для лиц старше 50 лет.
Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA)
Новых регистраций не выдано.
Нет комментариев
Комментариев: