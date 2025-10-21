Обзор регуляторных одобрений в США, ЕС и КНР

С 13 по 20 октября в США впервые появилась революционная терапия кератоконуса (дегенеративного заболевания роговицы), которая не требует хирургического вмешательства. Европейский регулятор рекомендовал к регистрации два лекарства и восемь показаний для уже вышедших на рынок продуктов. В КНР одобрен прорывной конъюгат антитело-лекарственное средство от рака молочной железы, превзошедший западный аналог вдвое по эффективности в исследованиях.

Фото: 123rf.com