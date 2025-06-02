Обзор регуляторных одобрений в США

В период с 26 мая по 1 июня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) зарегистрировало четыре лекарства. Среди них — средство для лечения синдрома сухого глаза, новые формы давно применяющихся препаратов от адренокортикальной недостаточности и гипертензии, а также восьмой биоаналог устекинумаба, вышедший на американский рынок после окончания срока действия патента «Стелары».

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