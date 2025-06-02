БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Обзор регуляторных одобрений...

Обзор регуляторных одобрений в США

02.06.2025
14:45
Владимир Заболотских
В период с 26 мая по 1 июня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) зарегистрировало четыре лекарства. Среди них — средство для лечения синдрома сухого глаза, новые формы давно применяющихся препаратов от адренокортикальной недостаточности и гипертензии, а также восьмой биоаналог устекинумаба, вышедший на американский рынок после окончания срока действия патента «Стелары».
Фото: 123rf.com

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)

    • Tryptyr (acoltremon)
      • Компания-правообладатель: Alcon.
      • Показания: признаки и симптомы синдрома сухого глаза.
      • Механизм действия: агонист TRPM8-рецепторов, который стимулирует нервы роговицы для быстрого увеличения естественного выделения слезной жидкости.
      • Результаты клинических испытаний: на III фазе COMET-2 и COMET-3 через две недели применения препарат превзошел показатели группы плацебо в четыре раза, увеличив слезоотделение участников более чем на 10 мм по тесту Ширмера (полоска бумаги помещается под нижнее веко, через пять минут измеряют длину увлажненного участка).
      • Особенности: Alcon отделилась от Novartis в 2019 году, а в 2022 году приобрела за почти 770 млн долл. компанию Aerie Pharmaceuticals, разработавшую Tryptyr.
    • Khindivi (гидрокортизон)
      • Компания-правообладетель: Eton Pharmaceuticals.
      • Показания: заместительная терапия при адренокортикальной недостаточности для пациентов старше пяти лет.
      • Механизм действия: синтетический аналог кортизола — основного глюкокортикоида человека, регулирующего обмен веществ и реакцию организма на стресс.
      • Особенности: используется в медицинской практике с 1950-х годов, но только сейчас появилась жидкая форма препарата для перорального применения.
    • Yutrepia (treprostinil)
      • Компания-правообладатель: Liquidia.
      • Показания: легочная артериальная гипертензия и легочная гипертензия, ассоциированная с интерстициальными заболеваниями легких.
      • Механизм действия: синтетический аналог простациклина, расширяющего сосуды, препятствующего склеиванию тромбоцитов и подавляющего пролиферацию гладкомышечных клеток сосудов.
      • Особенности: treprostinil вышел на рынок в 2002 году под торговым названием Remodulin и изначально выпускался в виде раствора для инъекций. Теперь представлена порошковая форма препарата для ингаляций. При ее создании впервые применена технология RINT, обеспечивающая более точную доставку лекарственного вещества в легкие. Тем не менее начало продаж может быть отложено из-за разбирательств с компанией United Therapeutics, обвинившей Liquidia в неправомерном обходе процедуры регистрации медикамента.
    • Starjemza (устекинумаб)
      • Компания-правообладатель: Bio-Thera Solutions (права на коммерческую реализацию в США принадлежат Hikma Pharmaceuticals).
      • Показания: псориатический артрит, умеренная и тяжелая форма язвенного колита, бляшечного псориаза у взрослых и детей с шести лет, болезни Крона.
      • Механизм действия: биоаналог устекинумаба — моноклонального антитела, блокирующего интерлейкины 12 и 23, участвующие в развитии воспалительных процессов при аутоиммунных заболеваниях.
      • Результаты клинических испытаний: исследования подтвердили высокую степень сходства биоаналога с референтным препаратом по безопасности и эффективности.
      • Особенности: восьмой биоаналог «Стелары» (устекинумаб), зарегистрированный FDA.

    Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA)

    Новых одобрений нет.

    Агентство по регулированию лекарственных средств Великобритании (MHRA)

    Новых одобрений нет.

    Нет комментариев

    Комментариев: 0

    Вы не можете оставлять комментарии
    Пожалуйста, авторизуйтесь
    Новости
    РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
    Видео
    ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
    Газета
    Оформить подпискуАрхив номеров
    Аптекарь
    ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
    Справочники
    КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
    Рекламодателям
    Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
    Контакты

    Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
    «Политика конфиденциальности»
    «Основные виды деятельности компании»
    «Редакционная политика»

    Яндекс.Метрика
    Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.