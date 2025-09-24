БизнесАптекарь
ГлавнаяНовостиРегуляторика

Перечень продукции для упрощенного декларирования изменится

24.09.2025
12:13
Таисия Кубрина
Дина Коблова
Минпромторг изменит перечень продукции для упрощенного декларирования. В список, обязывающий производителей проводить полную процедуру сертификации, вошли товары для детей, отбеливающие средства и продукция, содержащая наноматериалы.
Фото: Дина Коблова

Минпромторг предложил расширить перечень продукции, на которую не распространяются льготные условия подтверждения качества (сертификации и декларирования). Указанная норма разрешает производителям и экспортерам товаров, требующих прохождения длительной процедуры сертификации, использовать упрощенный порядок подтверждения качества. Проект приказа проходит общественное обсуждение до 7 октября.

Изменения вносятся в перечень продукции с указанием кодов единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, в отношении которой не применяются положения п.6 приложения № 18 к Постановлению Правительства РФ № 353 от 12.03.2022 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации». Документом разрешается использование производителями и экспортерами товаров, требующих прохождения длительной процедуры сертификации, упрощенного порядка.

В перечень продукции, на которую не действует порядок упрощенного декларирования, предлагается включить шампуни, средства гигиены (например, мыло, содержащее лекарственные средства), дезодоранты, средства для мытья кожи и другие парфюмерные, косметические средства. Льготы не будут применяться, если продукция:

  • содержит наноматериалы;
  • предназначена для детей;
  • относится к конкретным типам (например, средства для отбеливания кожи, зубные пасты с высокой концентрацией фторидов).

В апреле 2022 года правительство упростило процедуру регистрации лекарств. Принятый документ установил особенности обращения лекарственных средств для медицинского применения в случае дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов в связи с введением санкций. Срок проведения госрегистрации и экспертизы качества лекарственных средств сократился на 30 дней. Изначально это правило действовало до конца 2023 года, затем его неоднократно продлевали на год. Сейчас порядок действует до 1 сентября 2026 года.

