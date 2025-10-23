«Почта России» расширила продажи товаров аптечного ассортимента

«Почта России» расширила сервис «Витрина здоровья» — товары аптечного ассортимента представлены уже в 28 тыс. отделений связи, сообщили в пресс-службе компании. В 78 регионах страны работает услуга доставки товаров для здоровья на дом: речь идет о купленных через интернет лекарствах, не требующих рецепта врача и специальных условий доставки и хранения. Также в этом году оператор связи оборудовал брендированными витринами здоровья 3 тыс. отделений.

«В почтовых отделениях клиенты компании могут приобрести нужные нелекарственные препараты и медицинские изделия, средства для первой помощи, витамины, пищевые добавки, лечебные кремы, термометры и другой полезный ассортимент для своей домашней аптечки», — отметили в пресс-службе компании.

Пилотную продажу нелекарственных препаратов «Почта России» запустила в феврале 2023 года.

До конца года организация может получить фармлицензию по упрощенной схеме, рассказала начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова на форуме «Фармлига».

«Почта России» сейчас активно работает над тем, чтобы по упрощенной процедуре лицензирования, аналогично ФАП, им разрешили реализацию лекарственных препаратов, которую будут осуществлять сотрудники почты. При этом мы считаем, что сотрудники почты должны пройти как минимум дополнительное образование по реализации лекарственных препаратов — хотя бы 72 часа», — предложила она.

Речь идет о продаже ограниченного ассортимента препаратов по перечню, который находится на рассмотрении в Минздраве РФ.

«Совет директоров «Почты России» обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить продавать через отделения отдельный список препаратов, который должен определить Минздрав РФ. И связано это прежде всего не с улучшением доступности этих лекарственных средств для населения, а, так скажем, с поправкой финансового состояния самой «Почты России». На мой взгляд, это будет в плане доступности, наверное, не самый эффективный механизм, но, тем не менее, он рассматривается», — рассказал генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП), председатель Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения Виктор Дмитриев.

Эксперты не верят в экономическую эффективность продажи лекарств для «Почты России». А участники аптечных сообществ возмущены тем, что сотрудники организации получат доступ к профессиональной деятельности с помощью 72-часового обучения по реализации лекарственных препаратов. Особенно остро эти вопросы звучат на фоне возникших сложностей с переподготовкой опытных фармспециалистов.