В эксперимент по передвижным аптекам сможет войти любой регион

Решить вопрос с лекарственным обеспечением удаленных территорий и малых населенных пунктов могут только передвижные аптеки, сказал депутат Госдумы Евгений Нифантьев на XVIII конференции «PROекции будущего», передает корреспондент «ФВ». Минздрав решил расширить перечень регионов эксперимента, проект вскоре будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Вопрос доступности лекарственных препаратов в сельской местности и удаленных территориях остается открытым, сказал Нифантьев. «Возникает множество идей. Одно из предложений — разрешить «Почте России» реализовывать препараты без лицензии. Уверенность, что это поможет отделениям связи больше зарабатывать, вызывает у меня сомнения. На самом деле это будут дополнительная нагрузка и убыток для отделений связи», — рассказал он.

Продажа лекарств через почтовые отделения может начаться уже в этом году . Совет директоров «Почты России» видит такую меру как одну из возможностей оператора стать самоокупаемым и расширить спектр услуг для населения. Минцифры предложило наделить почтового оператора правом реализации лекарственных препаратов без фармацевтической лицензии.

Значительно улучшить обеспечение территорий лекарствами помогут передвижные аптечные пункты, уверен Нифантьев. Текст проекта согласован, он проходит экспертный совет в правительстве и вскоре будет внесен в Госдуму.

Передвижные пункты будут «привязаны» к аптекам готовых лекарственных форм, передвигаться по определенному маршруту, согласованному с муниципалитетом, передавать данные в систему маркировки.

«Если изначально мы говорили про проведение эксперимента в конкретных субъектах России, то сегодня принято общее решение Минздрава и Госдумы, что это будет любой субъект, попадающий под определенные условия», — сказал депутат. Это населенные пункты, где нет ФАП, стационарных аптек, организаций с фармлицензией, кроме городов федерального значения (Севастополь, Санкт-Петербург, Москва).

Он добавил, что принять участие в эксперименте может каждый субъект по ходатайству высшего должностного лица субъекта.

Весной 2024 года Росздравнадзор проводил эксперимент «Передвижные аптечные пункты» в трех субъектах — в Краснодарском, Красноярском краях и Республике Хакасия. Сеть «Губернские аптеки» также участвовала в пилотном проекте. Предприятие организовывало выездную торговлю лекарствами в населенные пункты шести районов Красноярского края, где нет ни аптечных организаций, ни фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) с лицензией на фармдеятельность. Всего в эксперименте участвовал 31 населенный пункт. Как отметили в организации, население положительно оценило работу мобильных аптек.

Ранее Минздрав высказывал опасения относительно реализации эксперимента, касающиеся соблюдения правил хранения и перевозки препаратов.

Законопроект по работе передвижных аптек будет рассмотрен одним из первых в ходе осенней сессии Госдумы, пообещал зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. Как минимум десять регионов готовы запустить проект, но финансировать его будут участники за счет собственных средств.