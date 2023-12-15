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Правительство утвердило меры...

Правительство утвердило меры господдержки для технопарков высоких технологий

15.12.2023
18:05
Артем Косенок
Для технопарков высоких технологий утвердили меры господдержки на создание инфраструктуры. Они аналогичны тем, которые применяют к индустриальным паркам и промышленным технопаркам.
Фото: Артем Косенок

Для технопарков высоких технологий утвердили меры господдержки на создание инфраструктуры. Соответствующее постановление № 2142 от 14.12.2023 опубликовано на портале правовой информации. Изменения внесены в Постановление Правительства РФ № 15 от 20.01.2016.

Меры господдержки к таким объектам аналогичны тем, которые применяют к индустриальным паркам и промышленным технопаркам. В частности, в документе прописаны случаи предоставления субсидий.

В июне президент Владимир Путин подписал закон о создании технопарков высоких технологий. Документ определил их правовой статус. В августе правительство утвердило требования ‎к технопаркам высоких технологий. Также в документе содержатся правила подтверждения соответствия технопарка в сфере высоких технологий и его управляющей компании требованиям, в том числе перечня документов, необходимых ‎для подтверждения соответствия требованиям.

Позднее Минпромторг предложил изменить с 2024 года порядок финансирования индустриальных парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий.

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