Правительство утвердило требования к технопаркам высоких технологий. Соответствующее постановление № 1381 от 25.08.2023 опубликовано на портале правовой информации. В начале июля с инициативой утвердить такие требования выступил Минпромторг. Ведомство разместило соответствующий проект постановления на regulation.gov.ru.

Документом предусматривается утверждение требований ‎к технопаркам в сфере высоких технологий и их управляющим компаниям для стимулирования деятельности в сфере промышленности. Это относится ‎к имущественному комплексу, управляющей компании и резидентам технопарков ‎в сфере высоких технологий. Также постановление утверждает правила подтверждения соответствия технопарка в сфере высоких технологий и его управляющей компании требованиям, в том числе перечня документов, необходимых ‎для подтверждения соответствия требованиям.

Кроме того, документ предусматривает утверждение перечня требований к объектам технологической инфраструктуры технопарков в сфере высоких технологий, перечня видов деятельности по управлению его созданием, развитием и эксплуатацией, а также предоставлению резидентам услуг, необходимых им для осуществления научно-технической деятельности ‎и (или) инновационной деятельности, и (или) деятельности в сфере информационных технологий для обеспечения производства промышленной продукции ‎и (или) выведения на рынок новых продуктов, технологий и (или) услуг.

В июне президент Владимир Путин подписал закон о создании технопарков высоких технологий. Документ определил их правовой статус. Также законом предусмотрены меры господдержки на создание инфраструктуры для таких технопарков. Требования к таким технопаркам аналогичны тем, которые применяют к индустриальным паркам и промышленным технопаркам. Позднее Минпромторг предложил изменить с 2024 года порядок финансирования индустриальных парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий.