Правительство утвердило правила регулирования тарифов на услуги оператора северного завоза

Правительство утвердило Постановление № 317 от 18.03.2025 «Об утверждении Основ ценообразования на услуги единого морского оператора северного завоза и Правил регулирования тарифов на услуги единого морского оператора северного завоза».

Согласно документу, тарифы устанавливаются Федеральной антимонопольной службой (ФАС) на основе утвержденных правил и нормативных актов. Тарифы должны покрывать расходы оператора на перевозки, включая затраты на топливо, зарплаты, амортизацию и налоги. Оператор обязан вести раздельный учет доходов и расходов по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности. При расчете тарифов учитываются только расходы, связанные с северным завозом.

Тарифы устанавливаются на финансовый год или на долгосрочный период (не менее 3 лет). Оператор должен подать заявление в ФАС не позднее чем за 6 месяцев до начала деятельности. Заявление должно включать расчет тарифов, обоснование расходов и предложения по периоду регулирования.

ФАС рассматривает заявление и принимает решение о тарифах до 20 ноября года, предшествующего началу периода регулирования. Для новых операторов решение принимается в течение 60 дней (с возможностью продления до 90 дней).

Постановление вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до 2031 года. ФАС поручено разработать методические указания по расчету тарифов до 1 сентября 2025 года.

Еще правительство утвердило Постановление № 306 от 13.03.2025 «Об утверждении Положения о едином морском операторе северного завоза». Документ определяет основные функции и полномочия единого морского оператора северного завоза, регламентирует порядок его деятельности и закрепляет ответственность оператора.

Закон «О северном завозе», создающий правовые и организационные основы северного завоза, был принят в августе 2023 года, который вступил в силу с 1 апреля 2024 года. В ноябре правительство утвердило список территорий для северного завоза — в перечень были включены отдаленные поселения в 21 регионе.

Ранее правительство утвердило перечень грузов для приоритетных поставок в районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории. В список вошли семь категорий товаров, в том числе лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания.

В феврале 2024 года правительство установило правила формирования тарифов на поставку грузов для регионов северного завоза. Субъекты будут вправе устанавливать свои тарифы в случае, если регулирование надбавок, цен, тарифов не осуществляется федеральными органами власти.

В марте прошлого года правительство утвердило положение о системе мониторинга северного завоза. ФГИС обеспечит планирование и поможет вовремя выявить риски сбоя поставок грузов, в том числе лекарств и медизделий.