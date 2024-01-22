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Правительство внесло в...

Правительство внесло в перечень закупок по торговым наименованиям два медизделия

22.01.2024
10:05
Артем Косенок
Правительство включило два медицинских изделия в перечень закупок по торговым наименованиям. Это реагент глюкозы, который используется при таких заболеваниях, как сахарный диабет и нарушение зрения, а также калоприемник.
Фото: katemangostar/Freepik

Правительство утвердило перечень медицинских изделий для закупок по торговым наименованиям. Соответствующее распоряжение № 40-р от 17.01.2024 опубликовано на портале правовой информации.

В список добавлены два медизделия. Это «Глюкоза ИВД, реагент», который используется при таких заболеваниях, как сахарный диабет и нарушение зрения. Также в перечне появился «Калоприемник для кишечной стомы однокомпонентный, закрытый», применяемый при нарушениях кишечного всасывания.

В августе 2023 года больницам и поликлиникам разрешили закупать медизделия и продукты лечебного питания по конкретным торговым наименованиям. Для этого они не обязаны будут учитывать возможные эквиваленты, как это требуется в общем порядке при госзакупках. Как сообщили в правительстве, принятый документ позволит упростить и ускорить закупочные процедуры, чтобы оперативно обеспечивать нуждающихся людей.

Для включения медизделия или специализированных продуктов питания в перечень нужно будет направлять в Минздрав соответствующее заявление, которое рассмотрит специальная межведомственная комиссия. Сам перечень будет утверждаться правительством. В октябре Минздрав создал межведомственную комиссию, в ее состав входят также представители Минпромторга, ФАС, Росздравнадзора и Роспотребнадзора. В ноябре комиссия включила реагент глюкозы в перечень закупок по торговым наименованиям.

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