Правительство запретило закупать ряд аппаратов ИВЛ иностранного производства

Правительство запретило закупки двух видов аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) иностранного производства. Соответствующее постановление № 2094 от 09.12.2023 опубликовано на портале правовой информации.

Был дополнен список запрещенных к госзакупкам иностранных промышленных товаров из постановления правительства № 616 от 30.04.2020. В него внесены два кода: 232870 (аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых) и 232890 (аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии). Эти виды продукции теперь нельзя будет закупить и по правилу «второй лишний», установленному постановлением правительства № 878 от 10.07.2019.

Кроме того, эти же позиции исключили из списка минимальной обязательной доли закупок российских товаров отдельных видов, при осуществлении закупок которых установлены ограничения допуска иностранных товаров (постановление № 2014 от 03.12.2020).

В конце июня Минпромторг разместил для общественного обсуждения проект, которым предлагалось запретить закупки иностранных аппаратов ИВЛ для нужд государственных муниципальных учреждений. Позднее против такой инициативы министерства выступил Совет по правам человека при Президенте России (СПЧ), а также девять благотворительных фондов, которые написали письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

В конце июля в Минпромторге заявили, что в перечень для ограничения войдут только два вида медизделия: «аппарат ИВЛ для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых» и «аппарат ИВЛ общего назначения для интенсивной терапии». Аппараты для домашней вентиляции легких под запрет не попадут.