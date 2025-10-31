Продажи препаратов от ожирения и диабета Eli Lilly взлетели на 131% в III квартале

Выручка американского фармгиганта Eli Lilly в III квартале 2025 года выросла на 54%, до 17,6 млрд долл., благодаря препаратам от ожирения и диабета — Mounjaro и Zepbound (тирзепатид). Их совокупные продажи принесли 10,1 млрд долл. — на 131% больше, чем в аналогичный период 2024 года, следует из опубликованного финансового отчета.

За девять месяцев компания заработала 45,9 млрд долл. (+46% год к году). Годовой доход, по оценкам производителя, достигнет 63—63,5 млрд долл., превысив прошлогодний результат на 40%.

Чистая прибыль за квартал составила 5,6 млрд долл. — почти шестикратный рост (475%) относительно того же периода 2024 года.

Удвоил свои продажи Mounjaro — двойной агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (ГИП). С июня по сентябрь лекарство, одобренное для лечения сахарного диабета 2-го типа в 2022 году, обеспечило Eli Lilly 6,5 млрд долл. (+109% год к году), с января по сентябрь — 15,6 млрд долл. (+94% год к году).

Выручка от Zepbound, основанного на том же действующем веществе, но используемого для снижения веса, подскочила в квартале на 185%, до 3,6 млрд долл. За девять месяцев этого года медикамент принес 9,3 млрд долл. (динамика в этом случае не рассчитывается, так как продукт вышел на рынок только в ноябре 2023 года).

За минувший квартал Eli Lilly получила два значимых регистрационных удостоверения: Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило Inluriyo (имлунестрант/imlunestrant) при гормонозависимом раке молочной железы с мутацией в гене ESR1, а Европейская комиссия — Kisunla (донанемаб/donanemab) для лечения ранней стадии болезни Альцгеймера.

Кроме того, стало известно о планах Eli Lilly инвестировать 11,5 млрд долл. в увеличение производственных мощностей на территории США из-за угроз Трампа ввести пошлины на импорт фармпродукции. Будут построены заводы в штатах Техас (6,5 млрд долл.) и Виргиния (5 млрд долл.). На днях объявлено о вложении 1,2 млрд долл. в модернизацию пуэрториканского предприятия для выпуска пероральных препаратов.

ТОР10 наиболее доходных препаратов Eli Lilly в III квартале

Препарат МНН Показания III квартал (млрд долл.) Динамика в III квартале 9 месяцев (млрд долл.) Динамика за 9 месяцев Причины изменений Mounjaro Тирзепатид Диабет 2-го типа 6,5 +109% 15,6 +94% Высокий спрос в США (+96% в III квартале, +100% за 9 месяцев) и за пределами страны (+309% в III квартале, +230% за 9 месяцев) Zepbound Тирзепатид Ожирение 3,6 +185% 9,3 — «Верзенио» Абемациклиб Рак молочной железы 1,5 +7% 4,1 +10% Рост продаж за пределами США (+20%) «Трулисити» Дулаглутид Диабет 2-го типа 1,5 -27% 4,5 -21% Переход пациентов на Mounjaro и Zepbound с более высокой эффективностью​ «Джардинс» Эмпаглифлозин Диабет 2-го типа, хроническая сердечная недостаточность 1,1 +17% 2,9 +15% Расширение показаний (сердечная недостаточность в 2022 году, хроническая болезнь почек в 2023-м) «Талс» Иксекизумаб Псориаз, артрит 0,8 +13% 2,2 +7% Рост назначений при псориазе и других аутоиммунных заболеваниях «Хумалог» Инсулин лизпро Диабет 1-го и 2-го типов 0,6 -14% 1,9 -8% Ценовое давление и конкуренция с биоаналогами «Лантуса» и другими лекарствами «Цирамза» Рамуцирумаб Рак желудка, легких, колоректальный рак 0,4 -8% 1,1 -9% Конкуренция с новыми онкопрепаратами «Хумулин» Человеческий инсулин Диабет 1-го и 2-го типов 0,3 -3% 0,8 -2% Переход на более современные аналоги инсулина и снижение цен «Базаглар» Инсулин гларгин Диабет 1-го и 2-го типов 0,2 -19% 0,8 -15% Жесткая конкуренция с биоаналогами и снижение цен

Источник: финансовый отчет Eli Lilly.