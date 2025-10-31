Новости
Продажи препаратов от ожирения и диабета Eli Lilly взлетели на 131% в III квартале

31.10.2025
13:56
ВладимирЗаболотских
Eli Lilly отчиталась о выручке в 17,6 млрд долл. за III квартал 2025 года (+54% год к году) и чистой прибыли в 5,6 млрд долл. (+475%). Резкий рост показателей обеспечили продажи препаратов от диабета и ожирения на основе тирзепатида — Mounjaro (6,5 млрд долл., +109%) и Zepbound (3,6 млрд долл., +185%).
Фото: lilly.com

Выручка американского фармгиганта Eli Lilly в III квартале 2025 года выросла на 54%, до 17,6 млрд долл., благодаря препаратам от ожирения и диабета — Mounjaro и Zepbound (тирзепатид). Их совокупные продажи принесли 10,1 млрд долл. — на 131% больше, чем в аналогичный период 2024 года, следует из опубликованного финансового отчета.

За девять месяцев компания заработала 45,9 млрд долл. (+46% год к году). Годовой доход, по оценкам производителя, достигнет 63—63,5 млрд долл., превысив прошлогодний результат на 40%.

Чистая прибыль за квартал составила 5,6 млрд долл. — почти шестикратный рост (475%) относительно того же периода 2024 года.

Удвоил свои продажи Mounjaro — двойной агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (ГИП). С июня по сентябрь лекарство, одобренное для лечения сахарного диабета 2-го типа в 2022 году, обеспечило Eli Lilly 6,5 млрд долл. (+109% год к году), с января по сентябрь 15,6 млрд долл. (+94% год к году).

Выручка от Zepbound, основанного на том же действующем веществе, но используемого для снижения веса, подскочила в квартале на 185%, до 3,6 млрд долл. За девять месяцев этого года медикамент принес 9,3 млрд долл. (динамика в этом случае не рассчитывается, так как продукт вышел на рынок только в ноябре 2023 года).

За минувший квартал Eli Lilly получила два значимых регистрационных удостоверения: Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило Inluriyo (имлунестрант/imlunestrant) при гормонозависимом раке молочной железы с мутацией в гене ESR1, а Европейская комиссия Kisunla (донанемаб/donanemab) для лечения ранней стадии болезни Альцгеймера.

Кроме того, стало известно о планах Eli Lilly инвестировать 11,5 млрд долл. в увеличение производственных мощностей на территории США из-за угроз Трампа ввести пошлины на импорт фармпродукции. Будут построены заводы в штатах Техас (6,5 млрд долл.) и Виргиния (5 млрд долл.). На днях объявлено о вложении 1,2 млрд долл. в модернизацию пуэрториканского предприятия для выпуска пероральных препаратов.

ТОР10 наиболее доходных препаратов Eli Lilly в III квартале

Препарат

МНН

Показания

III квартал (млрд долл.)

Динамика в III квартале

9 месяцев (млрд долл.)

Динамика за 9 месяцев

Причины изменений

Mounjaro

Тирзепатид

Диабет 2-го типа

6,5

+109%

15,6

+94%

Высокий спрос в США (+96% в III квартале, +100% за 9 месяцев) и за пределами страны (+309% в III квартале, +230% за 9 месяцев)

Zepbound

Тирзепатид

Ожирение

3,6

+185%

9,3

«Верзенио»

Абемациклиб

Рак молочной железы

1,5

+7%

4,1

+10%

Рост продаж за пределами США (+20%)

«Трулисити»

Дулаглутид

Диабет 2-го типа

1,5

-27%

4,5

-21%

Переход пациентов на Mounjaro и Zepbound с более высокой эффективностью​

«Джардинс»

Эмпаглифлозин

Диабет 2-го типа, хроническая сердечная недостаточность

1,1

+17%

2,9

+15%

Расширение показаний (сердечная недостаточность в 2022 году, хроническая болезнь почек в 2023-м)

«Талс»

Иксекизумаб

Псориаз, артрит

0,8

+13%

2,2

+7%

Рост назначений при псориазе и других аутоиммунных заболеваниях

«Хумалог»

Инсулин лизпро

Диабет 1-го и 2-го типов

0,6

-14%

1,9

-8%

Ценовое давление и конкуренция с биоаналогами «Лантуса» и другими лекарствами

«Цирамза»

Рамуцирумаб

Рак желудка, легких, колоректальный рак

0,4

-8%

1,1

-9%

Конкуренция с новыми онкопрепаратами

«Хумулин»

Человеческий инсулин

Диабет 1-го и 2-го типов

0,3

-3%

0,8

-2%

Переход на более современные аналоги инсулина и снижение цен

«Базаглар»

Инсулин гларгин

Диабет 1-го и 2-го типов

0,2

-19%

0,8

-15%

Жесткая конкуренция с биоаналогами и снижение цен

Источник: финансовый отчет Eli Lilly.

