Продажи препаратов от ожирения и диабета Eli Lilly взлетели на 131% в III квартале
Выручка американского фармгиганта Eli Lilly в III квартале 2025 года выросла на 54%, до 17,6 млрд долл., благодаря препаратам от ожирения и диабета — Mounjaro и Zepbound (тирзепатид). Их совокупные продажи принесли 10,1 млрд долл. — на 131% больше, чем в аналогичный период 2024 года, следует из опубликованного финансового отчета.
За девять месяцев компания заработала 45,9 млрд долл. (+46% год к году). Годовой доход, по оценкам производителя, достигнет 63—63,5 млрд долл., превысив прошлогодний результат на 40%.
Чистая прибыль за квартал составила 5,6 млрд долл. — почти шестикратный рост (475%) относительно того же периода 2024 года.
Удвоил свои продажи Mounjaro — двойной агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (ГИП). С июня по сентябрь лекарство, одобренное для лечения сахарного диабета 2-го типа в 2022 году, обеспечило Eli Lilly 6,5 млрд долл. (+109% год к году), с января по сентябрь — 15,6 млрд долл. (+94% год к году).
Выручка от Zepbound, основанного на том же действующем веществе, но используемого для снижения веса, подскочила в квартале на 185%, до 3,6 млрд долл. За девять месяцев этого года медикамент принес 9,3 млрд долл. (динамика в этом случае не рассчитывается, так как продукт вышел на рынок только в ноябре 2023 года).
За минувший квартал Eli Lilly получила два значимых регистрационных удостоверения: Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило Inluriyo (имлунестрант/imlunestrant) при гормонозависимом раке молочной железы с мутацией в гене ESR1, а Европейская комиссия — Kisunla (донанемаб/donanemab) для лечения ранней стадии болезни Альцгеймера.
Кроме того, стало известно о планах Eli Lilly инвестировать 11,5 млрд долл. в увеличение производственных мощностей на территории США из-за угроз Трампа ввести пошлины на импорт фармпродукции. Будут построены заводы в штатах Техас (6,5 млрд долл.) и Виргиния (5 млрд долл.). На днях объявлено о вложении 1,2 млрд долл. в модернизацию пуэрториканского предприятия для выпуска пероральных препаратов.
ТОР10 наиболее доходных препаратов Eli Lilly в III квартале
|
Препарат
|
МНН
|
Показания
|
III квартал (млрд долл.)
|
Динамика в III квартале
|
9 месяцев (млрд долл.)
|
Динамика за 9 месяцев
|
Причины изменений
|
Mounjaro
|
Тирзепатид
|
Диабет 2-го типа
|
6,5
|
+109%
|
15,6
|
+94%
|
Высокий спрос в США (+96% в III квартале, +100% за 9 месяцев) и за пределами страны (+309% в III квартале, +230% за 9 месяцев)
|
Zepbound
|
Тирзепатид
|
Ожирение
|
3,6
|
+185%
|
9,3
|
—
|
«Верзенио»
|
Абемациклиб
|
Рак молочной железы
|
1,5
|
+7%
|
4,1
|
+10%
|
Рост продаж за пределами США (+20%)
|
«Трулисити»
|
Дулаглутид
|
Диабет 2-го типа
|
1,5
|
-27%
|
4,5
|
-21%
|
Переход пациентов на Mounjaro и Zepbound с более высокой эффективностью
|
«Джардинс»
|
Эмпаглифлозин
|
Диабет 2-го типа, хроническая сердечная недостаточность
|
1,1
|
+17%
|
2,9
|
+15%
|
Расширение показаний (сердечная недостаточность в 2022 году, хроническая болезнь почек в 2023-м)
|
«Талс»
|
Иксекизумаб
|
Псориаз, артрит
|
0,8
|
+13%
|
2,2
|
+7%
|
Рост назначений при псориазе и других аутоиммунных заболеваниях
|
«Хумалог»
|
Инсулин лизпро
|
Диабет 1-го и 2-го типов
|
0,6
|
-14%
|
1,9
|
-8%
|
Ценовое давление и конкуренция с биоаналогами «Лантуса» и другими лекарствами
|
«Цирамза»
|
Рамуцирумаб
|
Рак желудка, легких, колоректальный рак
|
0,4
|
-8%
|
1,1
|
-9%
|
Конкуренция с новыми онкопрепаратами
|
«Хумулин»
|
Человеческий инсулин
|
Диабет 1-го и 2-го типов
|
0,3
|
-3%
|
0,8
|
-2%
|
Переход на более современные аналоги инсулина и снижение цен
|
«Базаглар»
|
Инсулин гларгин
|
Диабет 1-го и 2-го типов
|
0,2
|
-19%
|
0,8
|
-15%
|
Жесткая конкуренция с биоаналогами и снижение цен
Источник: финансовый отчет Eli Lilly.
Нет комментариев
Комментариев: