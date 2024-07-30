Проект о мобильных аптеках рассмотрят в Госдуме в осеннюю сессию

В осеннюю сессию в Госдуме планируют принять законопроект о передвижных (мобильных) аптеках. Об этом рассказал в ходе брифинга председатель думского Комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев.

«Это удобный вариант для вообще отдаленных сел. Иногда сложно поставить аптечный пункт и содержать там того же фармацевта или провизора <...> и выручка не такая, как хотелось бы для аптеки, и плюс кадров не так много. Почему не дать возможность ездить? Удобно же?» — сказал он.

Проект уже проработан, сейчас идет согласование с Минздравом и Росздравнадзором, отметил депутат.

Башанкаев напомнил и о недавно принятом законе, который наделил участковые больницы правом на розничную продажу лекарств в случае, если в населенном пункте нет аптеки.

«Участковые больницы — это такой водораздел между ФАП и большой больницей райцентра», — отметил он.

Ранее участковые больницы не могли продавать лекарства, в том числе рецептурные, но теперь их наделили таким правом, подчеркнул Башанкаев. Только в Волгоградской области минимум 24 тыс. человек смогут покупать медпрепараты, не выезжая из села.

Он добавил, что аптечные сети открывают в крупных городах по несколько аптек рядом, но в селах не хотят этого делать, из-за чего в небольших населенных пунктах иногда сложно с лекарствами. Этот вопрос будет обсуждаться на парламентских слушаниях «Лекарственная безопасность в России» в Госдуме 23 сентября, заключил он.

В марте Краснодарский и Красноярский края, а также Республика Хакасия протестировали пилотную модель реализации лекарств через мобильные аптеки. На ПМЭФ-2024 зампредседателя Комитета по охране здоровья Госдумы Евгений Нифантьев заявил «ФВ», что эксперимент по работе передвижных аптечных пунктов расширят до шести субъектов, но не уточнил их названия. Также будет расширен перечень реализуемых препаратов: в него войдет рецептурный ассортимент, исключение составят препараты перечня ПКУ и спиртосодержащие.

В Минздраве с осторожностью отнеслись к перспективам проекта. Условия хранения лекарств являются ключевым критерием, сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, необходимо понимать экономическую эффективность, целесообразность проекта, но не исключена возможность принятия других решений. Эксперты, опрошенные «ФВ», отмечали, что если температурные режимы будут жестко зарегулированы, большинство аптек не смогут финансировать проект.

Госдума приняла закон о праве участковых больниц продавать лекарства, если в населенном пункте нет аптеки, 26 июля. Он начнет действовать с 1 сентября. Наличие проблем при снабжении населения лекарствами в сельских и отдаленных территориях подтвердили почти в половине регионов России.