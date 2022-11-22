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RNC Pharma представила...

RNC Pharma представила рейтинг аптечных сетей по итогам I-III кварталов

22.11.2022
09:42
Артем Косенок

Компания RNC Pharma представила рейтинг аптечных сетей по итогам I-III кварталов. По данным аналитиков, крупные сети продолжили наращивать присутствие в регионах страны.

Фото: Артем Косенок

В начале осени на розничном рынке всерьез начало ощущаться общее падение доходов населения. По мнению аналитиков, пока статистика выглядит намного лучше, чем это было на ранних стадиях пандемии COVID-19. Однако тогда после отмены «ковидных» ограничений пострадавшие отрасли относительно быстро смогли вернуться к активной работе. Спустя год доходы населения практически отыграли все потери, отметили в аналитической компании  RNC Pharma.

Текущая ситуация иная. Общее падение доходов, на ранних стадиях кризиса маскировалось за счет разовых выплат при увольнении, к тому же начало IV квартала 2022 года ознаменовалось активной стадией мобилизации и миграционным оттоком населения, отмечаю аналитики.

Несмотря на относительно спокойную экономическую ситуацию, кризис будет носить затяжной характер, что неизбежно выступит фактором, ограничивающим спрос в долгосрочном периоде. Определенная «милитаризация» и всплеск спроса, который стал ответом на частичную мобилизацию, глобально на рынке ничего не меняет. Речь шла об относительно небольшом ассортименте и в целом ситуация продлилась недолго.

Также аналитики отмечают растущее давление онлайна, которое пытаются сдержать отдельные представители фармацевтического ритейла. В эту же логику укладывается и инициатива, предлагающая ограничить открытие новых аптек, которая даже при отсылке к аналогичному зарубежному опыту в современных российских реалиях выглядит странно, отмечают эксперты. 

Что касается инициативы по развитию производственных аптек, то от документа ждут снятие тех фундаментальных ограничений, которые фактически остановили развитие этой категории аптечных учреждений, и в том числе мешали расширению спектра услуг, которые теоретически может оказывать производственная аптека для потребителей. По мнению аналитиков, революционных изменений для отрасли здесь ждать не приходится, но определенные перспективы развития формата в том числе со стороны крупных интересантов, и в отношении серьезных нозологий вполне возможны.

Аналитики прослеживают последовательность продажи сети «Фармия» собственникам проекта «Здесь аптека», с последующим вхождением в капитал серьезного отраслевого интересанта «Огмент инвестментс лимитед». Ему в том числе принадлежит производственная компания «Фармстандарт».

TOP аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам I-III кварталов 2022 года

Аптечная сеть

Расположение центрального офиса

Количество точек на 01.10.2022

Доля на рынке, %, руб.

ЛП

не ЛП

Рынок в целом, без ЛЛО

Классические аптечные сети

1

Ригла

Москва

3 575

7,4

7,2

7,3

2

Апрель

Краснодар

4 807

6,1

6,3

6,2

3

Планета Здоровья1

Пермь

2 386

5,1

4,0

4,9

4

ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья

Новосибирск

1 980

4,8

3,1

4,5

5

Неофарм

Москва

1 088

4,0

2,8

3,7

6

Вита (Самара)

Самара

2 305

3,4

2,9

3,3

7

Фармленд

Уфа

1 815

3,0

3,0

3,0

8

Аптечная сеть 36,61

Москва

1 858

2,8

3,7

3,0

9

Максавит (Включая 36,7С)

Н.Новгород

844

1,3

1,6

1,4

10

Магнит1

Краснодар

878

1,2

1,5

1,3

Аптечные сети смешанного типа

1

Имплозия1

Самара

5 933

5,8

6,1

5,9

2

ИРИС

Москва

3 282

4,7

4,5

4,7

3

Идея1

С.-Петербург

393

0,8

1,5

0,9

4

Монастырев.рф

Владивосток

149

0,6

0,7

0,6

5

Советская Аптека

Москва

335

0,3

0,2

0,3

Аптечные ассоциации2

1

АСНА

Москва

16 849

14,8

13,4

14,5

2

Проаптека

Москва

9 450

13,0

5,9

11,4

3

МФО

С.-Петербург

7 470

8,5

7,7

8,3

4

Созвездие

Москва

6 040

5,1

8,6

5,9

5

Платформа Фармхаб

Москва

1 620

1,8

1,8

1,8

6

ВЕСНА

С.-Петербург

1 960

1,5

1,6

1,5

7

Надежда-Фарм (Тамбов)

Тамбов

361

0,5

0,3

0,5

Сервисы дистанционного заказа

1

Аптека.Ру

Новосибирск

31 334

3,7

5,7

4,1

2

Еаптека

Москва

278

1,4

1,7

1,5

3

Здравсити

Москва

22 028

0,8

0,8

0,8

1 - экспертная оценка
2 - позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек

Источник: RNC Pharma®, Рейтинг российских аптечных сетей

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