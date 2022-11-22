RNC Pharma представила рейтинг аптечных сетей по итогам I-III кварталов
Компания RNC Pharma представила рейтинг аптечных сетей по итогам I-III кварталов. По данным аналитиков, крупные сети продолжили наращивать присутствие в регионах страны.
В начале осени на розничном рынке всерьез начало ощущаться общее падение доходов населения. По мнению аналитиков, пока статистика выглядит намного лучше, чем это было на ранних стадиях пандемии COVID-19. Однако тогда после отмены «ковидных» ограничений пострадавшие отрасли относительно быстро смогли вернуться к активной работе. Спустя год доходы населения практически отыграли все потери, отметили в аналитической компании RNC Pharma.
Текущая ситуация иная. Общее падение доходов, на ранних стадиях кризиса маскировалось за счет разовых выплат при увольнении, к тому же начало IV квартала 2022 года ознаменовалось активной стадией мобилизации и миграционным оттоком населения, отмечаю аналитики.
Несмотря на относительно спокойную экономическую ситуацию, кризис будет носить затяжной характер, что неизбежно выступит фактором, ограничивающим спрос в долгосрочном периоде. Определенная «милитаризация» и всплеск спроса, который стал ответом на частичную мобилизацию, глобально на рынке ничего не меняет. Речь шла об относительно небольшом ассортименте и в целом ситуация продлилась недолго.
Также аналитики отмечают растущее давление онлайна, которое пытаются сдержать отдельные представители фармацевтического ритейла. В эту же логику укладывается и инициатива, предлагающая ограничить открытие новых аптек, которая даже при отсылке к аналогичному зарубежному опыту в современных российских реалиях выглядит странно, отмечают эксперты.
Что касается инициативы по развитию производственных аптек, то от документа ждут снятие тех фундаментальных ограничений, которые фактически остановили развитие этой категории аптечных учреждений, и в том числе мешали расширению спектра услуг, которые теоретически может оказывать производственная аптека для потребителей. По мнению аналитиков, революционных изменений для отрасли здесь ждать не приходится, но определенные перспективы развития формата в том числе со стороны крупных интересантов, и в отношении серьезных нозологий вполне возможны.
Аналитики прослеживают последовательность продажи сети «Фармия» собственникам проекта «Здесь аптека», с последующим вхождением в капитал серьезного отраслевого интересанта «Огмент инвестментс лимитед». Ему в том числе принадлежит производственная компания «Фармстандарт».
TOP аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам I-III кварталов 2022 года
|
№
|
Аптечная сеть
|
Расположение центрального офиса
|
Количество точек на 01.10.2022
|
Доля на рынке, %, руб.
|
ЛП
|
не ЛП
|
Рынок в целом, без ЛЛО
|
Классические аптечные сети
|
1
|
Ригла
|
Москва
|
3 575
|
7,4
|
7,2
|
7,3
|
2
|
Апрель
|
Краснодар
|
4 807
|
6,1
|
6,3
|
6,2
|
3
|
Планета Здоровья1
|
Пермь
|
2 386
|
5,1
|
4,0
|
4,9
|
4
|
ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья
|
Новосибирск
|
1 980
|
4,8
|
3,1
|
4,5
|
5
|
Неофарм
|
Москва
|
1 088
|
4,0
|
2,8
|
3,7
|
6
|
Вита (Самара)
|
Самара
|
2 305
|
3,4
|
2,9
|
3,3
|
7
|
Фармленд
|
Уфа
|
1 815
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
8
|
Аптечная сеть 36,61
|
Москва
|
1 858
|
2,8
|
3,7
|
3,0
|
9
|
Максавит (Включая 36,7С)
|
Н.Новгород
|
844
|
1,3
|
1,6
|
1,4
|
10
|
Магнит1
|
Краснодар
|
878
|
1,2
|
1,5
|
1,3
|
Аптечные сети смешанного типа
|
1
|
Имплозия1
|
Самара
|
5 933
|
5,8
|
6,1
|
5,9
|
2
|
ИРИС
|
Москва
|
3 282
|
4,7
|
4,5
|
4,7
|
3
|
Идея1
|
С.-Петербург
|
393
|
0,8
|
1,5
|
0,9
|
4
|
Монастырев.рф
|
Владивосток
|
149
|
0,6
|
0,7
|
0,6
|
5
|
Советская Аптека
|
Москва
|
335
|
0,3
|
0,2
|
0,3
|
Аптечные ассоциации2
|
1
|
АСНА
|
Москва
|
16 849
|
14,8
|
13,4
|
14,5
|
2
|
Проаптека
|
Москва
|
9 450
|
13,0
|
5,9
|
11,4
|
3
|
МФО
|
С.-Петербург
|
7 470
|
8,5
|
7,7
|
8,3
|
4
|
Созвездие
|
Москва
|
6 040
|
5,1
|
8,6
|
5,9
|
5
|
Платформа Фармхаб
|
Москва
|
1 620
|
1,8
|
1,8
|
1,8
|
6
|
ВЕСНА
|
С.-Петербург
|
1 960
|
1,5
|
1,6
|
1,5
|
7
|
Надежда-Фарм (Тамбов)
|
Тамбов
|
361
|
0,5
|
0,3
|
0,5
|
Сервисы дистанционного заказа
|
1
|
Аптека.Ру
|
Новосибирск
|
31 334
|
3,7
|
5,7
|
4,1
|
2
|
Еаптека
|
Москва
|
278
|
1,4
|
1,7
|
1,5
|
3
|
Здравсити
|
Москва
|
22 028
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
1 - экспертная оценка
|
Источник: RNC Pharma®, Рейтинг российских аптечных сетей
Нет комментариев
Комментариев: 0