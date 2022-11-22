RNC Pharma представила рейтинг аптечных сетей по итогам I-III кварталов

В начале осени на розничном рынке всерьез начало ощущаться общее падение доходов населения. По мнению аналитиков, пока статистика выглядит намного лучше, чем это было на ранних стадиях пандемии COVID-19. Однако тогда после отмены «ковидных» ограничений пострадавшие отрасли относительно быстро смогли вернуться к активной работе. Спустя год доходы населения практически отыграли все потери, отметили в аналитической компании RNC Pharma.

Текущая ситуация иная. Общее падение доходов, на ранних стадиях кризиса маскировалось за счет разовых выплат при увольнении, к тому же начало IV квартала 2022 года ознаменовалось активной стадией мобилизации и миграционным оттоком населения, отмечаю аналитики.

Несмотря на относительно спокойную экономическую ситуацию, кризис будет носить затяжной характер, что неизбежно выступит фактором, ограничивающим спрос в долгосрочном периоде. Определенная «милитаризация» и всплеск спроса, который стал ответом на частичную мобилизацию, глобально на рынке ничего не меняет. Речь шла об относительно небольшом ассортименте и в целом ситуация продлилась недолго.

Также аналитики отмечают растущее давление онлайна, которое пытаются сдержать отдельные представители фармацевтического ритейла. В эту же логику укладывается и инициатива, предлагающая ограничить открытие новых аптек, которая даже при отсылке к аналогичному зарубежному опыту в современных российских реалиях выглядит странно, отмечают эксперты.

Что касается инициативы по развитию производственных аптек, то от документа ждут снятие тех фундаментальных ограничений, которые фактически остановили развитие этой категории аптечных учреждений, и в том числе мешали расширению спектра услуг, которые теоретически может оказывать производственная аптека для потребителей. По мнению аналитиков, революционных изменений для отрасли здесь ждать не приходится, но определенные перспективы развития формата в том числе со стороны крупных интересантов, и в отношении серьезных нозологий вполне возможны.

Аналитики прослеживают последовательность продажи сети «Фармия» собственникам проекта «Здесь аптека», с последующим вхождением в капитал серьезного отраслевого интересанта «Огмент инвестментс лимитед». Ему в том числе принадлежит производственная компания «Фармстандарт».

TOP аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам I-III кварталов 2022 года