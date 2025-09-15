Компания «Ригла» приобрела аптечную сеть «Аптека25.рф». В сделку вошли все 49 аптек, расположенных в Приморском крае. Сейчас идет подготовка к интеграции в систему «Риглы», сообщили «ФВ» в пресс-службе сети.

«Мы нацелены на сохранение кадрового состава входящих в компанию аптек с дальнейшим улучшением условий труда. Мы не планируем проводить ребрендинг в обозримом будущем – аптеки сохранят название «Аптека25.рф», – отметил генеральный директор «Риглы» Борис Попов.

Он добавил, что новая сделка позволит укрепить позиции компании на аптечном рынке Дальневосточного федерального округа. «За последние полтора года нам удалось нарастить долю в регионе с 3,2% в 2023 году до 24,2% по итогам первого полугодия текущего года», — добавил Попов.

После сделки аптечная сеть займет около трети рынка в регионе, считают аналитики. «В результате сделки аптечная сеть «Ригла» укрепит свои позиции на Дальнем Востоке, заняв 34% на рынке региона, и 38% на рынке города Владивосток, выйдя на рынке столицы Приморского края на первое место среди аптечных сетей», — поделился с «ФВ» глава AlphaRM Николай Демидов.

По данным AlphaRM по итогам семи месяцев 2025 года, общий объем продаж сети «Аптека25.рф» составил 2218 млн руб., средняя выручка на одну аптеку в месяц — 6,47 млн руб., средний чек по сети — 1094 руб.

В мае «Ригла» стала владельцем калининградской сети аптек под брендом «Новая аптека» (55 точек). В апреле купила 174 аптеки под брендом «Алия» в Поволжье.

Региональное развитие «Риглы» не ограничивается сделками M&A: с начала года сеть органически открыла более 570 аптек. С учетом сделки компания объединяет одиннадцать аптечных брендов, включая «Миницен», «Аптечество» и Farmani. Всего на начало сентября сеть насчитывает свыше 6,3 тысячи аптек в 74 регионах России.