Роспотребнадзор запретил реализацию БАД с литием
Управление Роспотребнадзора Москвы проинформировало руководителей аптечных организаций о нахождении в обороте опасных и запрещенных БАД, содержащих литий в разных формах, которые «составляют угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью населения при использовании указанной продукции». Документ есть в распоряжении «ФВ». Участник фармрынка на условиях анонимности сообщил, что аналогичные письма были разосланы в другие субъекты страны: запрет действует на всей территории России.
В документе перечислены добавки, запрещенные к обороту. Свидетельства о госрегистрации на них выданы уполномоченным органом Республики Армения:
- «Нормотим»,
- «Двойной Литий + В-комплекс»,
- «Лайф Экстеншн Литий 1000 мкг» (Life Extension Lithium 1000mcg),
- «Литий аскорбат»,
- «Lithium chelate» («Литий Хелат»),
- «Витамины для мужчин» (Men's vitamins),
- Don't stress,
- «Литий Хелат GLS»,
- «Тероксолакс» (Teroxolax),
- «Комплекс Антистресс»,
- «Противотревожный комплекс»,
- «Литонормин».
В связи с тем, что Приложением 3 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», приложением 2 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» для лития (в любой форме) при производстве БАД к пище не установлены рекомендуемые уровни, а приложением 5 Главы II, раздела 1 «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», не установлены адекватные и верхние допустимые уровни его применения, литий (в любой форме) не может применяться при производстве БАД к пище, сказано в письме.
Перечисленная продукция в силу положений абзацев второго и третьего пункта 2 статьи 3 Федерального закона Nº 29-ФЗ от 02.01.2000 «О качестве и безопасности пищевых продуктов» признается опасной, сообщил Роспотребнадзор.
Управление попросило руководителей фарморганизаций незамедлительно представить информацию о наличии/отсутствии в реализации указанных БАД, а при их выявлении — принять меры по недопущению к реализации опасной продукции и незамедлительно информировать управление.
Ранее Роспотребнадзор направил письмо ЦРПТ о недопустимости реализации БАД, содержащих мелатонин и симетикон. Служба просила оператора маркировки принять меры «до выяснения обстоятельств нарушения». Аптеки столкнулись с блокировкой продажи на кассах части добавок. При этом запрет на распространение БАД с мелатонином и симетиконом фактически не затронул маркетплейсы. Там они по-прежнему доступны для заказа, писал «ФВ».
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