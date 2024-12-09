Роспотребнадзор запретил реализацию БАД с литием

Управление Роспотребнадзора Москвы проинформировало руководителей аптечных организаций о нахождении в обороте опасных и запрещенных БАД, содержащих литий в разных формах, которые «составляют угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью населения при использовании указанной продукции». Документ есть в распоряжении «ФВ». Участник фармрынка на условиях анонимности сообщил, что аналогичные письма были разосланы в другие субъекты страны: запрет действует на всей территории России.

В документе перечислены добавки, запрещенные к обороту. Свидетельства о госрегистрации на них выданы уполномоченным органом Республики Армения:

«Нормотим»,

«Двойной Литий + В-комплекс»,

«Лайф Экстеншн Литий 1000 мкг» (Life Extension Lithium 1000mcg),

«Литий аскорбат»,

«Lithium chelate» («Литий Хелат»),

«Витамины для мужчин» (Men's vitamins),

Don't stress,

«Литий Хелат GLS»,

«Тероксолакс» (Teroxolax),

«Комплекс Антистресс»,

«Противотревожный комплекс»,

«Литонормин».

В связи с тем, что Приложением 3 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», приложением 2 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» для лития (в любой форме) при производстве БАД к пище не установлены рекомендуемые уровни, а приложением 5 Главы II, раздела 1 «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», не установлены адекватные и верхние допустимые уровни его применения, литий (в любой форме) не может применяться при производстве БАД к пище, сказано в письме.

Перечисленная продукция в силу положений абзацев второго и третьего пункта 2 статьи 3 Федерального закона Nº 29-ФЗ от 02.01.2000 «О качестве и безопасности пищевых продуктов» признается опасной, сообщил Роспотребнадзор.

Управление попросило руководителей фарморганизаций незамедлительно представить информацию о наличии/отсутствии в реализации указанных БАД, а при их выявлении — принять меры по недопущению к реализации опасной продукции и незамедлительно информировать управление.

Ранее Роспотребнадзор направил письмо ЦРПТ о недопустимости реализации БАД, содержащих мелатонин и симетикон. Служба просила оператора маркировки принять меры «до выяснения обстоятельств нарушения». Аптеки столкнулись с блокировкой продажи на кассах части добавок. При этом запрет на распространение БАД с мелатонином и симетиконом фактически не затронул маркетплейсы. Там они по-прежнему доступны для заказа, писал «ФВ».