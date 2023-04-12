Россельхознадзор рекомендовал сельхозпроизводителям перейти на отечественные ветпрепараты

Россельхознадзор порекомендовал участникам совещания заблаговременно переориентировать производство с использования иностранных препаратов на отечественные. С 1 сентября 2023 года в гражданский оборот будет запрещен ввод ветеринарных препаратов, произведенных на площадках, которые не подтвердили соответствие своих производственных площадок требованиям GMP.

Как отметил во время совещания заместитель руководителя службы Константин Савенков, эти правила были установлены в России еще в 2017 году, но не все зарубежные производственные площадки выполнили требования. Это вызывает затруднения в поставках ветеринарных препаратов в другие страны, такие как Евросоюз и США, где такие инспекции — стандартная практика. Однако зарубежные компании продолжают поставлять свои вакцины в Россию без инспекций, поскольку запрета на ввоз препаратов иностранного производства нет, говорится в сообщении пресс-службы Россельхознадзора.

За I квартал 2023 года зарубежные компании уже ввезли в Россию 5,2 млрд доз вакцин для всех видов животных, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Благодаря господдержке за последний год была обеспечена регистрация и вывод на рынок новых лекарственных препаратов, которые по качеству не уступают зарубежным, говорится в сообщении. Отечественные разработчики также отметили, что объем производства российских вакцин в 2022 году вырос более чем в два раза, а объем производства фармакологических препаратов вырос в шесть раз.

«Отсутствие отдельных позиций импортных препаратов на российском рынке связано с тем, что иностранные организации самостоятельно (по собственной инициативе) перестали ввозить их в Россию и спекулируют на этой теме для того, чтобы скорректировать российское законодательство в соответствии со своими интересами», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Ранее Россельхознадзор уже сообщал, что ряд зарубежных производителей ветеринарных препаратов отзывают заявления на проведение инспекций своих производственных площадок. В их числе Boehringer Ingelheim, Vetoquinol S.A., Zoetis Inc., MSD Animal Health. «Любой дефицит зарубежных препаратов на российском рынке является искусственно созданным зарубежными производителями», — считают в службе.

В Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) «ФВ» заявляли, что производители не отказываются от проверок, но отмечают нехватку времени на прохождение необходимого числа инспекций до сентября этого года. У многих зарекомендовавших себя импортных препаратов для сельскохозяйственных и домашних животных нет отечественных аналогов. Например, у тех, которые используются для лечения бабезиоза, бордетеллеза, хронической почечной недостаточности, сахарного диабета, лептоспироза и кардионеврологических заболеваний животных, считают в АВФАРМ.

Представители отрасли и ассоциация просили о переносе сроков запрета на ввод. В начале этой недели депутаты Госдумы также попросили о переносе на два года внедрения требования о соответствии GMP для производителей импортных ветеринарных лекарств. Свои опасения они направили вице-премьеру Виктории Абрамченко. Норма станет препятствием для ввоза в страну 80% зарубежных вакцин и лекарств, считают депутаты. Среди возможных последствий в обращении выделяют риск угрозы биологической и продовольственной безопасности страны, а также снижения доступности продовольствия для населения.