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СМИ сообщили о продаже облигаций AbbVie на 13 млрд долл. для закрытия M&A-сделок

26.02.2024
11:38
Владимир Заболотских
AbbVie планирует продать свои облигации на сумму не менее 13 млрд долл. Компания направит полученные деньги на поглощение компаний ImmunoGen и Cerevel Therapeutics.
Фото: abbvie.com

AbbVie намерена привлечь дополнительные финансовые средства, выставив на продажу свои корпоративные облигации на сумму не менее 13 млрд долл. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Официальных заявлений от компании по этому поводу не было.

Сделки по приобретению ImmunoGen и Cerevel Therapeutics были анонсированы в декабре 2023 года. AbbVie приобрела за 10,1 млрд долл. биотехнологическую компанию ImmunoGen, получив благодаря этому лицензионные права на препарат от рака яичников Elahere (mirvetuximab soravtansine-gynx) и ознаменовав тем самым свой выход на рынок лекарственных средств против солидных опухолей. Стоимость покупки Cerevel Therapeutics составила 8,7 млрд долл. Поглощенная фирма является дочерним предприятием Pfizer и занимается разработкой нейролептиков, предназначенных для лечения в том числе таких заболеваний, как шизофрения и болезнь Паркинсона.

Кроме того, на прошлой неделе AbbVie объявила о назначении Роберта Майкла на должность генерального директора с 1 июля текущего года. Он сменит Ричарда Гонсалеса, занимавшего должность генерального директора AbbVie с момента ее основания в 2013 году.

Помимо этого, фармацевтический производитель повысил прогноз прибыли в 2024 году, заявив о значительном росте доходов благодаря инновационным лекарственным средствам.

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