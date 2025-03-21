Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиДистрибуция
СМИ сообщили о...

СМИ сообщили о заочном аресте Андрея Годовалова за уклонение от уплаты налогов

21.03.2025
11:52
Дина Коблова
Суд в Перми заочно арестовал совладельца «Аптеки от склада» Андрея Годовалова за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, пишут СМИ. Годовалов, по данным следствия, сейчас находится не в России и объявлен в международный розыск. 
Андрей Годовалов

Дзержинский суд Перми заочно арестовал бывшего совладельца аптечной сети «Аптека от склада» Андрея Годовалов, сообщает «РБК-Пермь». Предпринимателю предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, совершенном с деловым партнером Николаем Шавриным.

Годовалов объявлен в международный розыск, по данным следствия, сейчас он проживает в Турции.

Андрей Годовалов пополам с Николаем Шавриным владели ООО «Годовалов». Компания занималась фармацевтической логистикой, а также развивала сеть «Аптека от склада». «Годовалов» был одним из крупнейших игроков на региональном фармрынке. Компания работала в 37 субъектах России. У дистрибьютора было пять складских комплексов и логистических центров в Перми, Шолохово, Кирове, Тюмени, Новосибирске.

В ноябре 2023 года Годовалов и Шаврин обратились в краевой арбитражный суд с заявлениями о признании их несостоятельными. Несколько недель назад суд уже признал Годовалова банкротом. Обеспечительные меры были наложены на 13 транспортных средств (автомобили и прицепы), два земельных участка, двухэтажный дом площадью 426,1 кв. м и нежилое помещение в Перми.

В январе 2024 года Арбитражный суд Пермского края признал банкротом юридическое лицо — дистрибьютора «Годовалов» — и начал конкурсное производство по реализации его имущества с последующей ликвидацией. В марте суд признал банкротом Годовалова, а затем и его делового партнера Шаврина. В отношении обоих предпринимателей ввели процедуру реализации имущества.

Также в январе прошлого года СКР возбудил уголовное дело, по которому выполняющие управленческие функции в ООО «Годовалов» заподозрены в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ). 

Имущество обанкротившихся владельцев ООО «Годовалов» начали распродавать. Так, в марте этого года состоялись торги по 17 лотам недвижимого имущества обанкротившегося Шаврина. Всего было продано имущества на 367,4 млн руб.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.