СМИ сообщили о заочном аресте Андрея Годовалова за уклонение от уплаты налогов

Дзержинский суд Перми заочно арестовал бывшего совладельца аптечной сети «Аптека от склада» Андрея Годовалов, сообщает «РБК-Пермь». Предпринимателю предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, совершенном с деловым партнером Николаем Шавриным.

Годовалов объявлен в международный розыск, по данным следствия, сейчас он проживает в Турции.

Андрей Годовалов пополам с Николаем Шавриным владели ООО «Годовалов». Компания занималась фармацевтической логистикой, а также развивала сеть «Аптека от склада». «Годовалов» был одним из крупнейших игроков на региональном фармрынке. Компания работала в 37 субъектах России. У дистрибьютора было пять складских комплексов и логистических центров в Перми, Шолохово, Кирове, Тюмени, Новосибирске.

В ноябре 2023 года Годовалов и Шаврин обратились в краевой арбитражный суд с заявлениями о признании их несостоятельными. Несколько недель назад суд уже признал Годовалова банкротом. Обеспечительные меры были наложены на 13 транспортных средств (автомобили и прицепы), два земельных участка, двухэтажный дом площадью 426,1 кв. м и нежилое помещение в Перми.

В январе 2024 года Арбитражный суд Пермского края признал банкротом юридическое лицо — дистрибьютора «Годовалов» — и начал конкурсное производство по реализации его имущества с последующей ликвидацией. В марте суд признал банкротом Годовалова, а затем и его делового партнера Шаврина. В отношении обоих предпринимателей ввели процедуру реализации имущества.

Также в январе прошлого года СКР возбудил уголовное дело, по которому выполняющие управленческие функции в ООО «Годовалов» заподозрены в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Имущество обанкротившихся владельцев ООО «Годовалов» начали распродавать. Так, в марте этого года состоялись торги по 17 лотам недвижимого имущества обанкротившегося Шаврина. Всего было продано имущества на 367,4 млн руб.