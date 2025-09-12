США готовят жесткие ограничения на лекарства китайского происхождения

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает введение жестких ограничений на препараты, созданные в Китае. Об этом пишет газета New York Times.

Как сообщается, уже подготовлен проект исполнительного указа, который может воспрепятствовать выходу китайских фармразработок на американский рынок. Он предусматривает обязательное согласование покупки таких экспериментальных препаратов через Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS), повышение требований к исследованиям, проведенным в КНР, и увеличение взносов при подаче заявок на регистрацию. В то же время заместитель пресс-секретаря главы государства Куш Десаи заявил, что Белый дом не занимается активной проработкой документа.

Возможное принятие указа вызвало острое противостояние в лоббистских кругах между двумя диаметрально противоположными лагерями. Близкие к администрации крупные инвесторы и руководители корпораций, в числе которых миллиардер Питер Тиль, сооснователь Google Сергей Брин, братья Кох и сотрудники инвестфирмы зятя Трампа Джареда Кушнера, поддерживают решительные меры против расширения китайского присутствия в биотехиндустрии США, рассматривая это как угрозу ее существованию. Утверждается, что сейчас Штаты лидируют в этом секторе, но постепенно сдают позиции.

Против выступают фармацевтические гиганты, которые в последние годы активно приобретали в КНР права на экспериментальные лекарства от рака, ожирения, сердечных заболеваний и болезни Крона. За первую половину года 38% всех крупных сделок в отрасли пришлись на препараты из Китая. В числе соглашений с наибольшими суммами — Bristol-Myers Squibb и немецкая BioNTech по биспецифическому антителу китайского происхождения на 11,1 млрд долл., Pfizer и 3SBio на 6 млрд долл. (1,25 млрд долл. авансом), MSD (Merck&Co. — в США и Канаде) и Zongoh на 6 млрд долл., Regeneron и Hansoh Pharmaceuticals на 2 млрд долл. (80 млн долл. авансом), GSK и Aiolos на 1,4 млрд долл.