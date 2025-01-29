Сеченовский университет запустит производство персонализированных БМКП

Сеченовский университет намерен запустить производство персонализированных биомедицинских клеточных продуктов (БМКП). Как сообщили в пресс-службе учреждения, первые разработанные БМКП будут направлены на восстановление голосовых складок, барабанной перепонки и структур полости носа.

Применение клеточных продуктов в Клиническом центре Сеченовского университета стало возможным благодаря изменениям к Федеральному закону 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах». Производство БМКП организуют на базе чистых помещений Научно-технологического парка биомедицины. За логистику будут отвечать специалисты Биобанка, в их обязанности войдут проведение первичной оценки и регистрации биоматериала, обеспечение входного контроля и передача отобранных образцов на производство. Биобанк также будет хранить контрольные образцы и информированные согласия пациентов.

Процедуры для пациентов, которым рекомендовано лечение с применением БМКП, почти не изменятся: нужно будет обратиться к врачу и сдать фрагмент жировой ткани для изготовления клеточного материала. Готовый продукт будет введен во время операции, например, в виде инъекции. Весь цикл от консультации до операции займет 4—6 недель. Однако изменится процесс операции и ее результат: терапия пройдет менее травматично, в сравнении с традиционными методами, и не просто закроет дефект, а восстановит ткани почти до изначального состояния.

К применению в клинической практике полностью готовы БМКП для восстановления голосовых складок и барабанной перепонки. Ученые также планируют создать клеточные продукты для восстановления дефектов полостей носа и протяженных дефектов трубчатых органов мочевыводящих путей. Сотрудники Института регенеративной медицины уже проверяют эффективность БМКП для восстановления мочеточника на животных. Клинические испытания запланированы на 2026 год.

В прошлом году лицензирование производства биомедицинских клеточных продуктов продлили до 2030 года. Документом также предоставляется возможность подавать заявление о разрешении на производство и применение БМКП через портал госуслуг.

Также в прошлом году были отменены несколько форм документов для лицензирования деятельности по БМКП и утверждена форма выписки из реестра разрешений на производство и применение биомедицинских клеточных продуктов.