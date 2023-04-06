Штраф аптеке «Еврофарм» в 1 млн рублей за продажу контрафактных лекарств оставили в силе

В сентябре прошлого года территориальный орган Росздравнадзора провел внеплановую выездную проверку аптечной организации ООО «Еврофарм», писал «ФВ». По сообщениям СМИ, в ней нелегально торговали дорогостоящими лекарствами. Сотрудники надзорного органа установили факт хранения препаратов, которые не могли законным образом поступить и находиться в обороте компании «Еврофарм», поскольку медикаменты были отпущены пациентам по льготным рецептам и выданы для проведения лечения в различных медорганизациях в нескольких регионах страны.

Коды маркировки на упаковках лекарств были повреждены, чтобы покупатели не смогли их проверить в системе «Честный знак». Однако благодаря СМДЛП восстановить коды и проследили путь препаратов не составило труда. Аптеку привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.6.33 КоАП и оштрафовали в размере 1 млн руб.

Компания настаивала на недоказанности вменяемого ему деяния и состава правонарушения. Она подала апелляционную жалобу с требованием отменить решение первой инстанции. В жалобе она указала, что все лекарственные препараты, хранящиеся в аптечном пункте, который проверяли сотрудники Росздравнадзора, являются собственностью другого юридического лица ООО «Еврофарм» с другим ИНН.

Но апелляционную инстанцию эти доводы не убедили. Согласно договору аренды, помещение было передано заявителю освобожденным от всех товарно-материальных ценностей, сказано в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда, которое 3 апреля вступило в законную силу.