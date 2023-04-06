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Штраф аптеке «Еврофарм»...

Штраф аптеке «Еврофарм» в 1 млн рублей за продажу контрафактных лекарств оставили в силе

06.04.2023
10:31
Екатерина Погонцева

Московская аптека «Еврофарм» не смогла добиться отмены штрафа в 1 млн руб. за продажу контрафактных лекарств. Ее апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

Фото: Екатерина Погонцева

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу столичного ООО «Еврофарм» на решение Арбитражного суда Москвы о привлечении аптечной организации к ответственности по ч.1 ст.6.33 КоАП и наложении штрафа в 1 млн руб. В ходе проверки Росздравнадзора, проведенной после публикаций в СМИ, в аптеке были обнаружены контрафактные препараты, следует из постановления суда апелляционной инстанции, которое размещено в системе «Мой арбитр».

В сентябре прошлого года территориальный орган Росздравнадзора провел внеплановую выездную проверку аптечной организации ООО «Еврофарм», писал «ФВ». По сообщениям СМИ, в ней нелегально торговали дорогостоящими лекарствами. Сотрудники надзорного органа установили факт хранения препаратов, которые не могли законным образом поступить и находиться в обороте компании «Еврофарм», поскольку медикаменты были отпущены пациентам по льготным рецептам и выданы для проведения лечения в различных медорганизациях в нескольких регионах страны.

Коды маркировки на упаковках лекарств были повреждены, чтобы покупатели не смогли их проверить в системе «Честный знак». Однако благодаря СМДЛП восстановить коды и проследили путь препаратов не составило труда. Аптеку привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.6.33 КоАП и оштрафовали в размере 1 млн руб.

Компания настаивала на недоказанности вменяемого ему деяния и состава правонарушения. Она подала апелляционную жалобу с требованием отменить решение первой инстанции. В жалобе она указала, что все лекарственные препараты, хранящиеся в аптечном пункте, который проверяли сотрудники Росздравнадзора, являются собственностью другого юридического лица ООО «Еврофарм» с другим ИНН.

Но апелляционную инстанцию эти доводы не убедили. Согласно договору аренды, помещение было передано заявителю освобожденным от всех товарно-материальных ценностей, сказано в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда, которое 3 апреля вступило в законную силу.

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