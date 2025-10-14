Суд обязал «Джодас Экспоим» запросить у Минздрава РФ отмену регистрации препарата «Авцефт»

Арбитражный суд Москвы запретил «Джодас Экспоим» вводить в гражданский оборот, в том числе ввозить, хранить для целей введения в оборот, предлагать к продаже и продавать воспроизведенный препарат «Авцефт» (МНН цефтазидим + авибактам) или любое другое лекарство с авибактамом, до 24 июля 2026 года (даты истечения срока действия евразийского патента № 004920). В течение 14 дней с даты вступления судебного акта в законную силу фармкомпания должна обратиться к регулятору с заявлением о прекращении регистрации вышеназванного препарата. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в системе «Мой арбитр», обратил внимание «ФВ».

Суд принял иск Pfizer к рассмотрению в мае 2024 года. С целью его обеспечения истец просил обязать Минздрав России приостановить действие регудостоверения, а также регистрацию предельной отпускной цены на воспроизведенный лекарственный препарат «Авцефт» до 24 июля 2026 года, даты истечения срока действия евразийского патента № 004920. Опасаясь причинить значительный ущерб ответчику, суд это делать отказался, ранее писал «ФВ».

Поскольку в Евразийское патентное ведомство поступило возражение против продления срока действия на территории России евразийского патента № 004920, рассмотрение судебного дела Pfizer против «Джодас Экспоим» приостановили. Но так как заявитель отозвал свое возражение, то делопроизводство по нему было прекращено, и слушание дела возобновили. 23 апреля по ходатайству истца суд назначил судебную патентно-техническую экспертизу.

Антибиотик «Завицефта» (МНН цефтазидим + [авибактам]) зарегистрирован Pfizer в России в 2017 году (новое РУ получено в феврале 2024 года и действует до февраля 2029 года. Евразийский патент № 004920 в отношении этого препарата на территории РФ продлен до июля 2026 года. По данным AlphaRM, в 2024 году в России было продано 18,2 тыс. упак. «Завицефты» на общую сумму 1,5 млрд руб., в 2023 году — 15,2 тыс. упак. на 1,3 млрд руб. «Авцефт» (МНН цефтазидим + [авибактам]) зарегистрирован в России в декабре 2023 года, следует из ГРЛС. В феврале и марте 2024 года были зарегистрированы предельные цены на него. Согласно сведениям АИС Росздравнадзор, препарат ни разу не вводился в гражданский оборот.

Седьмого октября суд огласил свое решение: в течение 14 дней с момента его вступления в силу ответчик должен подать соответствующие заявления в Минздрав РФ и ФАС РФ об отмене регистрации препарата и предельной отпускной цены на него.

В Pfizer в России на запрос «ФВ» ответили, что компания приветствует решение Арбитражного суда.

«Как инновационная компания Pfizer считает, что интеллектуальная собственность имеет решающее значение для развития инноваций и стимулирования экономического роста в странах по всему миру. Pfizer сохраняет за собой право на защиту своей интеллектуальной собственности и тех преимуществ, которые передовые решения компании приносят пациентам, и мы намерены отстаивать эти ценности», — заявили в компании.

«ФВ» также направил запрос в «Джодас Экспоим».

За восемь месяцев 2025 года продажи «Джодас Экспоим», по данным AlphaRM, составили 3,2 млрд руб. В 2024 году в этот же период было 2,6 млрд руб.

Патетнтые споры на российском фармацевтическом рынке были одной из самых обсуждаемых тем форума «Биопром», который прошел 6—7 октября. Патентная защита — важнейший драйвер лекарственного рынка, сказал в своем выступлении заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. При этом, как показывает мировой опыт, рынок с вечно зелеными патентами стагнирует, как и без патентов. В нашей стране ключевым моментом, по его мнению, сейчас является «накопление правоприменительной практики, наращивание исследовательской мощности и промышленных компетенций, сочетание российского протекционизма с очень сбалансированным подходом к патентам».