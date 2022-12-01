Участники рынка обсудили вопросы правоприменения новеллы о маркировке интернет-рекламы

Рекламодатели могут делегировать рекламному агентству или рекламораспространителю обязанности по маркировке интернет-рекламы, получению токенов, направлению отчетности. Но передача обязанностей не равно перекладыванию ответственности. В случае отсутствия пометки на рекламе и иных нарушений к ответственности может быть привлечен рекламодатель. Об этом руководитель практики «Фармацевтика и здравоохранение» «Пепеляев Групп» Константин Шарловский рассказал в ходе «круглого стола» «Маркировка рекламы фармпродукции в интернете», который 30 ноября в формате онлайн провел «ФВ».

С 1 сентября этого года необходимо маркировать рекламу в интернете, получать токены и отчитываться об этом, передавая сведения в единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР), напомнил Шарловский. Рекламодатель наделен правом делегировать рекламораспространителю, рекламному агентству обязанность передачи сведений (отчетности) в уполномоченные органы. Однако перекладывание обязанности не означает автоматическое снятие с себя ответственности за нарушение рекламного законодательства. Возможное разделение ответственности следует отдельно прописать в договоре, уточнил эксперт.

Несмотря на то, что сутевое регулирование рекламы с 1 сентября не изменилось, новелла вызвала бурные дискуссии. Об этом свидетельствует и большое количество вопросов от участников и зрителей «круглого стола». В частности, многих интересует, надо ли теперь маркировать сайты фарморганизаций.

Если сайт фармпроизводителя в большей степени отвечает задачам информирования: на нем опубликованы изображение упаковки, инструкция по применению, научные статьи, если на нем нет выраженного акцента на привлечение внимания к продукции, подчеркивания качеств отдельного продукта, то нет оснований говорить, что это реклама, и, соответственно, делать маркировку, прокомментировал Шарловский.

Второй популярный вопрос — продвижение вебинаров для медицинских и фармацевтических специалистов. Продвижение таких мероприятий, особенно если они платные, скорее всего будет признаваться рекламой, потому что субъектом рекламирования будет сам вебинар, как концерт, например, или футбольный матч, заявил эксперт. Поэтому маркировать рекламу вебинара надо, а вот контент вебинара вероятнее всего рекламой считаться не будет.

Как быть с поисковой выдачей на сайтах аптечных агрегаторов и сетей, поинтересовался директор по цифровым коммуникациям коммуникационного агентства RX-code Сергей Дубин. Зачастую при обработке запроса пользователя в первых строчках выдачи ему показывают «проплаченные» позиции. По словам Шарловского, это не будет считаться рекламой. Другое дело, если пользователю покажут всплывающее окно с рекламным блоком или банер. Такие форматы маркировать следует.

Участники вебинара согласились, что действующее законодательство не дает ответы на все вопросы, возникающие на практике, и что каждый конкретный случай следует разбирать отдельно, с учетом всех нюансов и особенностей. По итогам обсуждения будет подготовлено письмо-запрос в ФАС от «Фармацевтического вестника», а ответы на него — опубликованы на страницах и сайте издания.

Запись вебинара будет размещена на сайте «ФВ».