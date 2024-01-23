«Велфарм-М» снова выиграла офсетный контракт на поставку лекарств

Компания «Велфарм-М» заключит госконтракт со встречными инвестиционными обязательствами на поставку лекарственных препаратов, объявленный Департаментом Москвы по конкурентной политике. Информация о результатах торгов размещена на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляла 7,08 млрд руб. Компания снизила эту цену до 6,95 млрд руб.

Об офсетном аукционе на поставку лекарств Москва объявила в конце декабря 2023 года. Согласно условиям контракта, поставщик обязуется инвестировать в создание на территории Москвы объекта в сумме не менее 1 млрд руб. не позднее четырех лет со дня заключения контракта. В течение 2027—2030 годов компания-победитель должна поставить препараты по 43 МНН. В их числе лекарственные средства с такими МНН, как левотироксин натрия, бозутиниб, ромиплостим, кетопрофен, тиоктовая кислота, элотузумаб.

В 2023 году Москва уже объявляла четыре офсетных контракта на поставку лекарств. Так, в конце февраля были подведены итоги двух других тендеров. Победителем одного из них стала компания «Р-Фарм», которая вчетверо снизила начальную максимальную стоимость контракта – с 4,2 млрд до почти 1,1 млрд руб. Однако с результатами проведенного офсетного конкурса не согласился «Биокад», который подал жалобу в ФАС, но она была признана необоснованной. Победителем второго офсетного контракта стала компания «Велфарм-М». Она снизила начальную максимальную цену контракта с 3,1 млрд до почти 2,9 млрд руб. В марте также еще два конкурса выиграли «Фармасинтез» и «Р-Фарм».