Выпускников фармацевтических специальностей могут освободить от наставничества

Выпускники фармацевтических специальностей медицинских вузов и колледжей могут быть освобождены от обязательного наставничества. Такие поправки в проект закона предложил Минздрав России и одобрила комиссия по законопроектной деятельности правительства.

«Поправка связана с тем, что для фармацевтических специальностей работа с наставником менее актуальна», — сообщил ТАСС источник.

Госдума РФ приняла законопроект № 1006061-8 в первом чтении в начале октября. Согласно документу, при поступлении на бюджетные места по программам высшего медицинского и фармацевтического образования студенты должны будут заключать договоры о целевом обучении. Предполагается, что по окончании обучения каждому выпускнику будут назначены наставники, помогающие осваивать специальность в течение трех лет. В мае правительство утвердило Концепцию развития наставничества в России и план ее реализации. К 2030 году не менее 70% государственных и муниципальных образовательных организаций должны внедрить наставничество.

Поправки предусматривают определение Минздравом РФ перечня специальностей (направлений подготовки), на которые распространяется наставничество, и его сроки. В министерстве журналистам сообщили, что такой перечень может формироваться в зависимости от квалификации специалиста и в первую очередь может включать прикладные специальности, работа по которым предполагает выполнение манипуляций или мануальные навыки.

Когда Минздрав РФ предложил обязать выпускников мед- и фармвузов проходить трехлетнее наставничество после первичной аккредитации, это вызвало дискуссию в отрасли — эксперты указывают на возможные противоречия с Конституцией и недостаточную привлекательность условий для молодых специалистов.