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Новый маркетплейс на...

Новый маркетплейс на месте сайта «Аптека от склада» организовал бывший топ-менеджер сети

28.11.2023
10:27
Артем Косенок
Новый маркетплейс «Склад здоровья», который появился на месте сайта «Аптека от склада», создал бывший топ-менеджер сети, узнали СМИ. Появление маркетплейса на месте сайта сети «ФВ» заметил в середине ноября. 
Фото: Freepik

Бывший технический директор пермской сети «Аптека от склада» Иван Якушев выкупил ее домен и на ее базе создал новый маркетплейс — «Склад здоровья». Он утверждает, что «Склад здоровья» не связан с «Аптекой от склада», пишет «Коммерсантъ».

Появление сайта «Склад здоровья» на месте сайта сети «ФВ» заметил в середине ноября. Якушев сразу числился владельцем сайта в системе СПАРК, но детальной информации о нем в системе не было. Помещения, которые ранее занимала сеть «Аптека от склада», постепенно стали переходить другим сетям. С января количество аптек сети уменьшилось почти в два раза.

Как пишет «Коммерсантъ», в октябре 2023 года Якушев учредил компанию «Склад здоровья». Разрешение на дистанционную торговлю она еще не получила. Пока у компании единственный партнер — «Планета здоровья». Якушев сообщил, что ведется работа по подключению и других аптек.

Представители сети «Планета здоровья» ранее пояснили «ФВ», что им поступило предложение от компании «Склад здоровья» об участии в новом интернет-проекте: агрегаторе аптечных товаров и товаров для красоты и здоровья, на котором покупатели могут забронировать заказ, а после выкупить его в аптеке. «Аптеки под брендом «Планета здоровья» присоединились к этому проекту на общих для всех комиссионных условиях», — отметил руководитель отдела электронной коммерции сети Александр Азанов.

Возможное закрытие сети «Аптека от склада» рынок заподозрил еще в августе. Тогда в профильных чатах появилась информация о том, что сеть начала постепенно сокращать свое присутствие, якобы закрывая нерентабельные точки.

В сентябре стало известно, что производитель БАД «Курортмедсервис» подал иск о банкротстве против дистрибьютора ООО «Годовалов», управляющего сетью «Аптека от склада». Позже заявления о банкротстве «Годовалова» подали и другие игроки: производитель укупорочных средств «Еврокэп» и «Сбербанк», а спустя несколько дней после этого управленцы дистрибьютора заявили о ликвидации. На протяжении октября новости о закрытии точек нередко появлялись в региональных СМИ: в Омске, Кирове, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске и т.д.

В конце месяца «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника сообщил, что сеть закрывает свои точки. По данным издания, найти покупателя на всю сеть не удалось из-за сильной зависимости от дистрибьютора, который, согласно данным суда, являлся единственным поставщиком сети.

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