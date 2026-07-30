АРФП призвала ускорить принятие поправок в постановление о национальном режиме при госзакупках

Ассоциация Российских фармацевтических производителей (АРФП) направила обращение председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину о неопределенном статусе поправок к постановлению № 1875 (есть в распоряжении «ФВ»). Ситуация создает сложности у производителей при участии в госторгах и может привести к дефектуре ряда препаратов. Производители подтверждают, что сейчас у них нет механизмов для подтверждения российского происхождения продукции в ходе госзакупок.

О чем сообщила ассоциация

Обращение АРФП связано с отсрочкой вступления в силу изменений в Постановление Правительства РФ № 1875 от 23.12.2024 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

По результатам обращений профильных ассоциаций в Министерство промышленности и торговли России, направленных в июне 2026 года, ведомством был подготовлен и анонсирован проект документа по внесению поправок в Постановление Правительства РФ № 1875. Проект направлен на устранение правовых пробелов, возникших из-за утверждения новой структуры перечня СЗЛС.

Поправки касались переноса сроков вступления в силу ряда ключевых норм с 1 июля 2026 года на 1 декабря 2026 года. Кроме того, продлевались сроки применения сертификата СТ-1 наравне с записью в российском реестре промышленной продукции (РРПП) для подтверждения страны происхождения с 30 июня 2026 года до 30 ноября 2026 года и сроки применения записи РРПП без необходимости указания баллов с 30 ноября 2026 года до 30 апреля 2027 года.

По состоянию на 29 июля 2026 года документ не издан, сказано в письме, подписанном генеральным директором АРФП Виктором Дмитриевым. «Это приводит к серьезным проблемам у российских производителей лекарственных средств при участии в государственных торгах и создает условия для недобросовестной конкуренции на фармацевтическом рынке. Ситуация несет в себе риски дефектуры, что в итоге негативно отобразится на лекарственном обеспечении пациентов Российской Федерации», — отмечено в письме.

Ассоциация попросила ускорить внесение анонсированных изменений в проект постановления № 1875.

Что говорят производители

С 1 июля 2026 года вступили в силу изменения, которые отменяют подтверждение полного цикла производства лекарственных препаратов в РФ через документы о стадиях технологического процесса (документы СП). Теперь производителю необходима запись в РРПП на 100 баллов, говорит директор по связям с органами государственной власти ГК «ХимРар» Алексей Карташов.

«Однако механизм, на котором держится новая модель, пока не работает. Балльная запись в РРПП присваивается на основании документа СП 2.0 и данных системы прослеживаемости фармацевтических субстанций — но не запущено ни то, ни другое: административный регламент Минпромторга для выдачи СП 2.0 не утвержден, а система прослеживаемости субстанций не введена в эксплуатацию», — констатирует он.

В итоге отрасль оказалась в правовом вакууме. До 30 июня 2026 года получить можно было только безбалльную запись — через экспертизу Торгово-промышленной палаты или заключенный СПИК, но за год этот путь прошли единицы. С 1 июля документы СП полный цикл уже не подтверждают. Так и вышло: безбалльные записи больше не выдают, а балльные еще не заработали, отметил Алексей Карташов.

«Проблема при этом не в отсутствии производства. В стране достаточно предприятий с действующим полным циклом, локализация которых подтверждена документами СП. Их вины в том, что запуск балльной модели сорвался, а подзаконные акты не приняли вовремя, нет — но именно они рискуют потерять 15%-ю ценовую преференцию при госзакупках и вовсе выпасть из торгов, — добавляет он. — Отстранять от закупок производителя, который подтвердил локализацию документом СП, но не смог получить реестровую запись по не зависящим от него причинам, несправедливо. По сути это наказание добросовестной российской компании за пробел в регулировании».

Подтвердила проблему директор по правовым вопросам компании «Активный Компонент» Мария Комарова. Бизнес-сообщество все еще не имеет возможности ознакомиться с проектами таких базовых документов, как постановление о порядке выдачи сертификата СП 2.0 и регламент аудита складских остатков, добавила она.

По сути, сегодня положение отечественных производителей не только не улучшилось, но существенно ухудшилось, поскольку у них нет релевантных механизмов доказать российское происхождение своей продукции во время госзакупок. Полагаем, что такая ситуация недопустима и в целом дезориентирует отрасль, которой необходимы четкие и непротиворечивые ориентиры со стороны государства», — резюмировала Мария Комарова.