Chiesi приобрела разработчика первого перорального лекарства от ангионевротического отека

Chiesi договорилась о приобретении британо-американской биотехнологической компании KalVista Pharmaceuticals за 1,9 млрд долл. — на 36 % больше ее рыночной стоимости, говорится в пресс-релизе.

Это крупнейшая сделка за почти вековую историю семейного итальянского фармацевтического концерна. Ему перейдут права на Ekterly (себетралстат/sebetralstat) — первый и пока единственный на рынке пероральный препарат, одобренный для купирования острых приступов наследственного ангионевротического отека (НАО) в прошлом году.

Заболевание связано с чрезмерным количеством сосудорасширяющего пептида брадикинин из-за дисфункции или дефицита белка, известного как ингибитор C1-эстеразы. В результате периодически возникают отеки в разных частях тела, которые могут привести к смерти.

Инновационное лекарство уже вышло на рынки США, Великобритании, Японии и Евросоюза. За вторую половину 2025 года его продажи принесли 49 млн долл. Chiesi рассчитывает, что получение этой разработки приблизит достижение цели в 6 млрд евро (около 7 млрд долл.) выручки к 2030 году.

Кроме того, фармкорпорация назвала покупку KalVista важным шагом в развитии своего подразделения Chiesi Global Rare Diseases, в портфеле которого есть препараты против таких редких патологий, как буллезный эпидермолиз — «Фильзувес» (экстракт коры березы), — липодистрофия — Myalept (метрелептин/metreleptin), — и болезнь Фабри — «Эльфабрио» (пэгунигалзидаза альфа).

В последние годы Chiesi активно расширяет деятельность. В 2023 году производитель поглотил ирландскую Amryt за 1,48 млрд долл. В 2025-м он заключил со стартапом Arbor Biotechnologies партнерское соглашение на 2 млрд долл. (аванс — 115 млн долл.) по генной терапии, предназначенной для лечения первичной гипероксалурии 1-го типа — редкой болезни почек. Также в прошлом году стало известно о вложении им 430 млн евро (около 464 млн долл.) в строительство нового завода на территории Милана, где будут выпускаться ингаляторы и биологические препараты.