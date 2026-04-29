CRISPR-терапия снизила приступы ангионевротического отека на 87%

Терапия lonvo-z (лонвогуран зиклумеран/lonvoguran ziclumeran), основанная на технологии редактирования генома CRISPR/Cas9, уменьшила частоту приступов наследственного ангионевротического отека (НАО) на 87% по сравнению с плацебо в III фазе клинических испытаний (КИ) HAELO. О результатах сообщила в пресс-релизе американская биотехнологическая компания Intellia Therapeutics — разработчик инновационного метода лечения.

НАО — редкое наследственное заболевание, которое возникает из-за дефицита или дисфункции ингибитора C1-эстеразы. Этот белок контролирует воспалительные процессы в организме, в том числе выработку брадикинина — пептида, заставляющего сосуды резко расширяться и увеличивающего тем самым проницаемость их стенок. При его избытке жидкость выходит в окружающие ткани органов, вызывая отек, который может привести к смерти.

В исследовании участвовали 80 человек, страдающих этой патологией. За полгода наблюдения 62% из тех, кто получил lonvo-z, не перенесли ни одного приступа НАО. В группе плацебо полностью избежать обострений удалось 11% добровольцев.

Показатели сопоставимы с одобренным в 2025 году Dawnzera (донидалорсен/donidalorsen) от Ionis Pharmaceuticals. Препарат, созданный с помощью технологии РНК-интерференции, снизил частоту приступов болезни на 81% относительно плацебо.

Intellia приступила к подаче заявки на регистрацию терапии в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Выход на рынок планируется в первой половине 2027 года.

Инфузия lonvo-z делается внутривенно один раз. Попадая внутрь клетки печени, препарат распадается на два компонента: матричную РНК (мРНК), которая заставляет производить Cas9 — белок, разрезающий нити ДНК в нужном месте, и РНК, направляющую Cas9 к гену KLKB1, который кодирует фермент, необходимый для синтеза брадикинина. Доступные сегодня средства для профилактики НАО требуют постоянного применения. К примеру, «Такзайро» (ланаделумаб) от Takeda вводится подкожно каждые две недели, Orladeyo (беротралстат/berotralstat) от BioCryst принимается перорально каждый день.

Серьезных побочных эффектов после lonvo-z не выявлено. Лишь в одном случае отмечен повышенный уровень печеночных ферментов, который, однако, нормализовался спустя неделю без медицинского вмешательства.

В случае с другой CRISPR-терапией Intellia — nex-z (нексигуран зиклумеран/nexiguran ziclumeran) — пришлось прекратить КИ из-за смерти пациента. Причиной стала острая печеночная недостаточность после инфузии. Впоследствии регулятор разрешил возобновить исследования.

Коммерческий потенциал lonvo-z остается под вопросом. Препарат может столкнуться с острой конкуренцией при выходе в продажи. С 2008 года FDA одобрило 11 препаратов для профилактики НАО. Среди них, кроме Dawnzera, летом прошлого года регистрацию получили Ekterly (sebetralstat) от KalVista Pharmaceuticals и Andembry (garadacimab) от CSL Behring.