CureVac подала в суд на Moderna за нарушение патентных прав

CureVac подала иск о нарушении восьми патентов против Moderna, которая, как утверждается, незаконно использует в своей противоковидной вакцине Spikevax технологию стабилизации молекул матричной РНК (мРНК). Немецкая биотехнологическая компания добивается выплаты роялти с продаж препарата, сообщает Reuters.

мРНК содержит инструкции, которые обучают иммунную систему распознавать те или иные вирусы. Однако молекула быстро разрушается при попадании в организм. Каталин Карико и Дрю Вайсман нашли способ ее стабилизировать, получив за это Нобелевскую премию в 2023 году. Открытие легло в основу новых препаратов, в числе которых были две вакцины от COVID-19, одобренные регуляторами многих стран во время пандемии: Spikevax и Comirnaty — продукт Pfizer и BioNTech.

CureVac утверждает, что Moderna воспользовалась ее разработками в области мРНК, не заключив соответствующее лицензионное соглашение. В конце прошлого года немецкая компания стала дочерней структурой BioNTech: стоимость сделки составила 1,25 млрд долл. Как отмечается, ответчик осведомлен об иске и намерен оспорить его в суде.

В феврале текущего года BioNTech тоже инициировала судебное разбирательство против американского производителя. Вакцина от коронавируса нового поколения mNEXSPIKE якобы основана на технологии немецкого фармгиганта, защищенной патентом № 12133899.

Сама Moderna уже четыре года судится с Pfizer и BioNTech из-за Comirnaty — дело до сих пор не завершено.

В марте 2026 года Moderna согласилась выплатить Arbutus Biopharma и Genevant Sciences до 2,25 млрд долл. (авансом — 950 млн) за применение в Spikevax технологии доставки препарата через липидные наночастицы — жировых оболочек, защищающих мРНК при введении в организм. Схожие иски против Moderna подали GSK (в 2024 году, дело не урегулировано), Bayer (в 2026 году, дело не урегулировано) и Alnylam Pharmaceuticals (в 2022 году, дело завершено в 2025 году).