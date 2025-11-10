Эксперты оценили стоимость имущества пензенской сети «Фармация»

Имущество пензенской аптечной сети «Фармация» оценено в 1,14 млрд руб., следует из экспертного заключения, опубликованного на Федресурсе. На такую сумму оценили 91 объект, вошедший в список для оценки. В перечне имущества, в частности, нежилые помещения и здания, склады, земельные участки, принадлежащие должнику на праве собственности, пользования, аренды. Всего на начало 2025 года у «Фармации» было 84 торговые точки.

Арбитражный суд Пензенской области признал банкротом «Фармацию» и открыл в отношении нее конкурсное производство сроком на полгода в июле. Конкурсным управляющим утвержден член Союза арбитражных управляющих «Континент» Данил Долин.

Банкротство сети инициировал банк «Санкт-Петербург», заявив требования в объеме 103,3 млн руб. Расчетная стоимость активов пензенской «Фармации», включая сеть аптек, склад, три медицинских центра, составила около 1,3 млрд руб.

«Фармация» является поручителем ООО «Биотэк» по кредитам, привлеченным в банке «Санкт-Петербург».

В марте 2021 года был арестован основатель «Биотэка» Борис Шпигель. В январе 2024 года Измайловский районный суд Москвы признал его виновным в даче взяток (ч.5 ст.291 УК РФ) экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву (получил 12 лет строгого режима за получение взяток) и назначил Борису Шпигелю наказание в виде 11 лет строгого режима, его супруге Евгении Шпигель — 8,5 года общего режима.

Защита Бориса Шпигеля ходатайствовала освободить его от отбывания наказания по состоянию здоровья. Адвокаты указывали, что он более 3,5 года непрерывно находится в СИЗО, и состояние его здоровья оценивали как «катастрофическое, с экстремальным риском внезапной смерти». Но суд переносился четыре раза. Бориса Шпигеля освободили от отбывания наказания в ноябре 2024 года.

В марте 2025 года Арбитражный суд Москвы начал банкротство дочери основателя «Биотэка» Светланы Шпигель. До этого Генпрокуратура РФ потребовала обратить в доход государства 8,2 млрд руб. Ответчиками выступили Борис Шпигель, Иван Белозерцев и другие фигуранты, а также пять юридических лиц фармхолдинга.