Eli Lilly купила разработчика психоделического антидепрессанта

Eli Lilly сообщила о покупке биотехнологической компании AtaiBeckley. Фармацевтический гигант выплатит 2,8 млрд долл. авансом — по 6,75 долл. за акцию, что на 40% выше ее средневзвешенной стоимости за последний месяц.

Предполагается перечисление еще до 1 млрд долл., если разработки Atai-Beckley пройдут клинические испытания (КИ) и выйдут на рынок. Главная из них — быстродействующий назальный спрей BPL-003. Во IIb фазе КИ два впрыскивания препарата с интервалом в восемь недель улучшили состояние участников с терапевтически резистентной депрессией (ТРД) на 22,3 балла (исходный — 31,8) по шкале MADRS к 57-му дню — среднее снижение составило 70%.

BPL-003 основан на синтетическом аналоге психоактивного вещества 5-MeO-DMT, которое встречается в некоторых растениях (таких как семена деревьев Йопо, канареечники, мухоморы поганковидные) и у отдельных животных (например, у колорадских жаб). Оно стимулирует серотониновую систему, регулирующую настроение. MADRS — шкала Монтгомери-Асберг, используемая для определения тяжести депрессии. Она представляет собой опросник, оценивающий такие симптомы, как грусть, внутреннее напряжение, апатия (нехватку энергии для повседневных дел), анедония (неспособность чувствовать), пессимистические и суицидальные мысли, проблемы со сном, аппетитом и концентрацией. Максимальный балл — 60.

Помимо BPL-003, в портфель AtaiBeckley входят VLS-01 — рассасывающаяся во рту пленка на основе DMT для лечения депрессии и EMP-01 — лекарство с MDMA от социального тревожного расстройства. Оба проходят II фазу КИ.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило только два препарата для лечения ТРД: спрей «Spravato» (эскетамин/esketamine) от Johnson & Johnson, а также «Symbyax» (оланзапин + флуоксетина гидрохлорид) — комбинированное средство, которое выпускает Eli Lilly.

«Spravato» — изомер кетамина, способный вызывать диссоциативные реакции. По этой причине пациентам требуется двухчасовое наблюдение врача после введения средства, тогда как большинство добровольцев из исследования BPL-003 были готовы к выписке уже через 90 мин.

В апреле текущего года президент США Дональд Трамп подписал указ, который обязывает регуляторов ускорить рассмотрение психоделических методов лечения депрессии и посттравматического стрессового расстройства, а также предусматривает увеличение объемов госфинансирования этого направления.

Сделка с AtaiBeckley стала по меньшей мере одиннадцатым крупным поглощением Eli Lilly в 2026 году. Ранее концерн выкупил Centessa Pharmaceuticals (7,8 млрд долл.), Kelonia Therapeutics (7 млрд долл.) и Ajax Therapeutics (2,3 млрд долл.), последовательно диверсифицируя портфель благодаря рекордной выручке от продаж препаратов для лечения ожирения и диабета второго типа «Mounjaro» и «Zepbound» (тирзепатид).