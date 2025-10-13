BMS покупает стартап за 1,5 млрд долларов для создания CAR-T-клеточных терапий

Bristol-Myers Squibb (BMS) заключила соглашение о покупке биотехнологического стартапа Orbital Therapeutics за 1,5 млрд долл. для расширения портфеля клеточных терапий. Об этом говорится в пресс-релизе.

BMS выплатит всю сумму до конца года, завершив все регуляторные процедуры. Это крупнейшая сделка производителя с момента приобретения RayzeBio за 4,1 млрд долл. в феврале 2024 года.

Благодаря приобретению фармацевтическому гиганту достанутся права на технологию Orbital, с помощью которой можно создавать CAR-T-клеточные терапии in vivo. Пациентам делается однократная внутривенная инфузия, после чего T-клетки (универсальные уничтожители патогенов) обучаются уничтожать B-клетки (в норме производят антитела для защиты от инфекций, но при аутоиммунных заболеваниях ошибочно атакуют собственные ткани организма). Стандартно для этого требуются извлечение T-лимфоцитов и их перепрограммирование в лаборатории, прохождение курса химиотерапии, а на всю процедуру уходит от трех до шести недель и сотни тысяч долл.

Главная разработка Orbital — OTX-201. В исследованиях на приматах эта CAR-T-терапия смогла полностью уничтожить B-клетки. В первой половине следующего года планируется начать испытания с участием людей.

Стартап был основан в 2022 году. Изначально он фокусировался на РНК-препаратах.

BMS закрепила свои позиции как крупного игрока на рынке клеточных терапий после приобретения Celgene в 2019 году за 74 млрд долл. Тогда ей достались права на два препарата, которые удалось вывести на рынок США в 2021 году: Abecma (idecabtagene vicleucel), разрешенный для лечения множественной миеломы, и Breyanzi (lisocabtagene maraleucel), назначаемый при различных лимфомах.

В июле AbbVie также объявила о покупке разработчика аналогичных CAR-T-терапий Capstan Therapeutics за 2,1 млрд долл. Месяц спустя подразделение Gilead Sciences — Kite Pharma — выплатило 350 млн долл. за фирму Interius BioTherapeutics, которая занималась той же технологией.