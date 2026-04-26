Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в MAX
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийЛица Фармвестника
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармвестник-ТВ
ГлавнаяНовостиРегуляторика

Главные новости недели

26.04.2026
13:06
ДинаКоблова
Представляем топ-5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».
Фото: Фармацевтический вестник

1. Комиссия Минздрава РФ по формированию лекарственных перечней проведет второе заседание в 2026 году, посвященное рассмотрению заявок на включение препаратов в Перечень ЖНВЛП. В списке девять МНН, из которых только три будут рассмотрены впервые, остальные ранее не были одобрены, еще один препарат дважды был одобрен, но не был включен в Перечень ЖНВЛП.

2. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность предписания Московского УФАС в отношении ГКБ № 1 им. Пирогова. Суд постановил: сертификат СТ-1 является достаточным доказательством российского происхождения лекарства, даже если субстанция произведена за рубежом.

3. ФАЦ признал, что в 2025 году у фармспециалистов были «некоторые проблемы» с периодической аккредитацией. В центре заявили, что совместно с Нацфармпалатой их удалось частично решить.

4. Минэкономразвития России внесло в правительство РФ законопроект, согласно которому дела о принудительных лицензиях будет рассматривать Суд по интеллектуальным правам. Министерство рассчитывает, что документ будет принят в весеннюю сессию Госдумы РФ текущего созыва и вступит в силу с 1 января 2027 года.

5. Опубликованы критерии качества БАД и их эффективности. Для признания биодобавки качественной должны быть соблюдены четыре критерия, для признания эффективной — один из трех. В документе учли замечания отраслевых ассоциаций.

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.