Главные новости недели

03.05.2026
16:06
ДинаКоблова
Представляем топ-5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».
Фото: Фармацевтический вестник

1. Правительство РФ утвердило новый перечень стратегически значимых лекарственных средств. В него вошли 206 МНН, которые поделили на две группы.

2. Поставки препарата «Допегит» приостановлены до августа 2026 года. Производитель сообщил «ФВ», что дефектура связана с внесением изменений в регистрационную документацию.

3. Бывший исполнительный директор РААС Александр Опарин вышел на работу в Wildberries & Russ. Он назначен руководителем направления по связям с государственными органами и ассоциациями в области здравоохранения.

4. Фармпроизводители пожаловались в Минздрав РФ на невозможность внести изменения в регдосье. Проблема связана с отсутствием технической опции по предоставлению соответствующей госуслуги в подсистеме РЛП ЕГИСЗ. 

5. Комиссия Минздрава РФ по формированию лекарственных перечней рассмотрела восемь заявок. Она рекомендовала включить в Перечень ЖНВЛП два препарата. 

